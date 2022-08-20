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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220820/مجلة-أوكرانيا-تفقد-أحد-أهم-حلفائها-خلال-فترة-قصيرة--1066647932.html
مجلة: أوكرانيا تفقد أحد أهم حلفائها خلال فترة قصيرة
مجلة: أوكرانيا تفقد أحد أهم حلفائها خلال فترة قصيرة
كشفت مجلة غربية أن أوكرانيا فقدت أحد أهم الدول الحليفة لها والتي كانت تعتبر أكثرها ولاء ومساندة لنظام كييف. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T09:21+0000
2022-08-20T09:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية مقالا تحليليا للكاتب الإسباني، خورخي غونزاليس غالارزا، قال فيه إن "رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارته إلى كييف وعد أوكرانيا بتقديم مساعدات عسكرية متنوعة وواسعة النطاق، لكن التعاون بين البلدين لم يصمد أمام اختبار الزمن".وأضاف الكاتب قائلا: "إسبانيا العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تعد بعيدة عن الصراع أتقنت فن الدبلوماسية من خلال تنفيذ الوعد الكبير وتقديم القليل، لكن من يحتاج إلى أعداء مع حلفاء مثل هذه؟".ويتذكر المحلل أن إسبانيا سلمت أوكرانيا عدة قطع عسكرية بينها مدفعية خفيفة ومراكب مدرعة للإخلاء وكمية صغيرة من الأسلحة المضادة للدبابات.وخلص الكاتب قائلا: "بعد شهرين رفضت وزيرة الدفاع الإسبانية تمامًا مناقشة الاقتراحات المعروضة على كييف مبررة ذلك بأن الحالة المؤسفة للدبابات ستشكل خطرًا على المشغلين".
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العالم
العالم

مجلة: أوكرانيا تفقد أحد أهم حلفائها خلال فترة قصيرة

09:21 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 09:24 GMT 20.08.2022)
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraineمكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف
مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraine
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كشفت مجلة غربية أن أوكرانيا فقدت أحد أهم الدول الحليفة لها والتي كانت تعتبر أكثرها ولاء ومساندة لنظام كييف.
ونشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية مقالا تحليليا للكاتب الإسباني، خورخي غونزاليس غالارزا، قال فيه إن "رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارته إلى كييف وعد أوكرانيا بتقديم مساعدات عسكرية متنوعة وواسعة النطاق، لكن التعاون بين البلدين لم يصمد أمام اختبار الزمن".
وأضاف الكاتب قائلا: "إسبانيا العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تعد بعيدة عن الصراع أتقنت فن الدبلوماسية من خلال تنفيذ الوعد الكبير وتقديم القليل، لكن من يحتاج إلى أعداء مع حلفاء مثل هذه؟".
ويتذكر المحلل أن إسبانيا سلمت أوكرانيا عدة قطع عسكرية بينها مدفعية خفيفة ومراكب مدرعة للإخلاء وكمية صغيرة من الأسلحة المضادة للدبابات.
وخلص الكاتب قائلا: "بعد شهرين رفضت وزيرة الدفاع الإسبانية تمامًا مناقشة الاقتراحات المعروضة على كييف مبررة ذلك بأن الحالة المؤسفة للدبابات ستشكل خطرًا على المشغلين".
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