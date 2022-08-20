https://sputnikarabic.ae/20220820/مدير-الإدارة-العامة-للإقامة-في-دبي-يسمح-لطفلين-بريطانيين-بتأدية-عمل-ضابط-الجوازات--1066646901.html
مدير الإدارة العامة للإقامة في دبي يسمح لطفلين بريطانيين بتأدية عمل ضابط الجوازات
مدير الإدارة العامة للإقامة في دبي يسمح لطفلين بريطانيين بتأدية عمل ضابط الجوازات
سمح مدير الإدارة العامة للإقامة في دبي الفريق محمد أحمد المري، لطفلين بريطانيين بختم جوازي سفرهما بنفسيهما، أثناء رحلة عودتهما إلى بريطانيا من مطار دبي. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T08:33+0000
2022-08-20T08:33+0000
2022-08-20T08:33+0000
دبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102454/68/1024546842_0:0:3600:2026_1920x0_80_0_0_53387e70e3a512975c127dd689a4d54f.jpg
ووفقا لموقع الإمارات اليوم، فقد تصادف مرور الفريق المري في حملة تفتيشية، أثناء وجود الطفلين أمام منصة المراقبة، حيث أبديا فضولهما لمعرفة ما يقوم به ضباط الجوازات.فقام المسؤول الإماراتي باصطحاب الطفلين إلى منصة المراقبة وشرح لهما طريقة العمل التي يقوم بها ضباط الجوازات، وسمح لهما بأن يمسكا الخاتم الرسمي، حيث قام الطفلان بختم جوازيهما.وقال توماس ويليامز، والد الطفلين (إيزابيل - تسع سنوات، وتشارلز - ست سنوات)، بأن الأسرة كانت عائدة إلى دبي بعد إجازة قضتها في بريطانيا، مشيدا بما فعله المسؤول الإماراتي حيث وصف ذلك باللفتة الرائعة.
https://sputnikarabic.ae/20220817/مطار-دبي-أعداد-المسافرين-زادت-160-مقارنة-بـ-2021-1066539189.html
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102454/68/1024546842_457:0:3600:2357_1920x0_80_0_0_389267865705d16edabe951a4967509c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
مدير الإدارة العامة للإقامة في دبي يسمح لطفلين بريطانيين بتأدية عمل ضابط الجوازات
تابعنا عبر
سمح مدير الإدارة العامة للإقامة في دبي الفريق محمد أحمد المري، لطفلين بريطانيين بختم جوازي سفرهما بنفسيهما، أثناء رحلة عودتهما إلى بريطانيا من مطار دبي.
ووفقا لموقع
الإمارات اليوم، فقد تصادف مرور الفريق المري في حملة تفتيشية، أثناء وجود الطفلين أمام منصة المراقبة، حيث أبديا فضولهما لمعرفة ما يقوم به ضباط الجوازات.
فقام المسؤول الإماراتي باصطحاب الطفلين إلى منصة المراقبة وشرح لهما طريقة
العمل التي يقوم بها ضباط الجوازات، وسمح لهما بأن يمسكا الخاتم الرسمي، حيث قام الطفلان بختم جوازيهما.
وقال توماس ويليامز، والد الطفلين (إيزابيل - تسع سنوات، وتشارلز - ست سنوات)، بأن الأسرة كانت عائدة إلى دبي بعد إجازة قضتها في بريطانيا، مشيدا بما فعله المسؤول الإماراتي حيث وصف
ذلك باللفتة الرائعة.