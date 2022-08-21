https://sputnikarabic.ae/20220821/الجفاف-يؤثر-على-57-مليون-شخص-في-هوبي-بوسط-الصين-1066677405.html
الجفاف يؤثر على 5.7 مليون شخص في هوبي بوسط الصين
الجفاف يؤثر على 5.7 مليون شخص في هوبي بوسط الصين
أثر الجفاف الشديد منذ يونيو/تموز الماضي على أكثر من 5.7 مليون شخص في مقاطعة هوبي بوسط الصين حتى يوم الجمعة الماضي، وفقا لمديرية إدارة الطوارئ في المقاطعة. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T04:33+0000
2022-08-21T04:33+0000
2022-08-21T04:33+0000
الجفاف
الصين
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وحتى الساعة 3 من بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، أثرت ظروف الجفاف الناجمة عن الطقس الحار المستمر وانخفاض هطول الأمطار على 84 منطقة على مستوى المحافظة في المقاطعة.وبالإضافة إلى ذلك، واجه إجمالي 218100 شخص صعوبات في الحصول على مياه الشرب، في حين تضرر 690470 هكتارا من المحاصيل بسبب الجفاف، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".ولمواجهة هذا الوضع، قامت هوبي بتفعيل استجابة طارئة من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث الطبيعية في الساعة 5 مساء الجمعة الماضي، أدنى مستوى.كما أوفدت مديرية إدارة الطوارئ في المقاطعة فرق عمل إلى المناطق المتضررة لتوجيه جهود الإغاثة المحلية من الجفاف.
https://sputnikarabic.ae/20220819/الصين-تعلن-حالة-الطوارئ-الوطنية-لأول-مرة-بسبب-موجة-قاسية-من-الجفاف-والحر-1066635806.html
الصين
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الجفاف, الصين
الجفاف يؤثر على 5.7 مليون شخص في هوبي بوسط الصين
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أثر الجفاف الشديد منذ يونيو/تموز الماضي على أكثر من 5.7 مليون شخص في مقاطعة هوبي بوسط الصين حتى يوم الجمعة الماضي، وفقا لمديرية إدارة الطوارئ في المقاطعة.
وحتى الساعة 3 من بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، أثرت ظروف الجفاف الناجمة عن الطقس الحار المستمر وانخفاض هطول الأمطار على 84 منطقة على مستوى المحافظة في المقاطعة.
وبالإضافة إلى ذلك، واجه إجمالي 218100 شخص صعوبات في الحصول على مياه الشرب، في حين تضرر 690470 هكتارا من المحاصيل بسبب الجفاف، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".
ولمواجهة هذا الوضع، قامت هوبي بتفعيل استجابة طارئة من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث الطبيعية في الساعة 5 مساء الجمعة الماضي، أدنى مستوى.
كما أوفدت مديرية إدارة الطوارئ في المقاطعة فرق عمل إلى المناطق المتضررة لتوجيه جهود الإغاثة المحلية من الجفاف.