https://sputnikarabic.ae/20220821/السودان-يعلن-الاستنفار-والطوارئ-جراء-السيول-التي-أودت-بحياة-العشرات-1066693507.html
السودان يعلن الاستنفار والطوارئ جراء السيول التي أودت بحياة العشرات
السودان يعلن الاستنفار والطوارئ جراء السيول التي أودت بحياة العشرات
أعلن مجلس الوزراء السوداني، اليوم الأحد، حالة الاستنفار والطوارئ جراء السيول التي طالت 6 ولايات، وأودت بحياة العشرات. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T15:46+0000
2022-08-21T15:46+0000
2022-08-21T15:46+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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القاهرة - سبوتينك. وقال المجلس في بيان، نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد، إن "مجلس الوزراء أعلن في اجتماعه اليوم حالة الاستنفار والطوارئ بشأن كوارث السيول والأضرار التي طالت ست ولايات وهي نهر النيل والجزيرة والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب دارفور وكسلا".وأعلن السودان، في وقت سابق، مصرع 77 شخصا، وإصابة 30 آخرين، وانهيار عدد من المنازل كليا وجزئيا، جراء السيول وهطول الأمطار في البلاد منذ يونيو/ حزيران الماضي.كما أعلنت الأمم المتحدة، تضرر نحو 136 ألف سوداني في مختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ يونيو الماضي.ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.
https://sputnikarabic.ae/20220820/رئيس-الإمارات-يوجه-بمساعدات-عاجلة-لمتضرري-السيول-في-السودان-1066661391.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
السودان يعلن الاستنفار والطوارئ جراء السيول التي أودت بحياة العشرات
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أعلن مجلس الوزراء السوداني، اليوم الأحد، حالة الاستنفار والطوارئ جراء السيول التي طالت 6 ولايات، وأودت بحياة العشرات.
القاهرة - سبوتينك. وقال المجلس في بيان، نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد، إن "مجلس الوزراء أعلن في اجتماعه اليوم حالة الاستنفار والطوارئ بشأن كوارث السيول والأضرار التي طالت ست ولايات وهي نهر النيل والجزيرة والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب دارفور وكسلا".
وأعلن السودان، في وقت سابق، مصرع 77 شخصا، وإصابة 30 آخرين، وانهيار عدد من المنازل كليا وجزئيا، جراء السيول
وهطول الأمطار في البلاد منذ يونيو/ حزيران الماضي.
كما أعلنت الأمم المتحدة، تضرر نحو 136 ألف سوداني في مختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول
، منذ يونيو الماضي.
ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.