https://sputnikarabic.ae/20220821/العراق-ينسق-مع-الأمم-المتحدة-لإنهاء-ملف-مخيم-الهول-السوري-1066697766.html
العراق ينسق مع الأمم المتحدة لإنهاء ملف مخيم "الهول" السوري
العراق ينسق مع الأمم المتحدة لإنهاء ملف مخيم "الهول" السوري
بدأ العراق تنسيق العمل مع الأمم المتحدة للانتهاء من ملف مخيم "الهول" السوري الذي يأوي آلاف العراقيين الذين انضموا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T17:18+0000
2022-08-21T17:18+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، عقب الجلسة التأسيسية لمجموعتي العمل العراقية والدولية، المعنية بتنفيذ الإطار الدولي لإعادة العراقيين من شمال شرقي سوريا، وتفكيك مخيم الهول السوري، إنه جرى خلال الجلسة "إعلان بدء العمل المشترك تحت رعاية الحكومة العراقية والأمم المتحدة، لإنهاء هذا الملف الخطير والحساس".ووفقا للبيان: "تمخض عن الجلسة تشكيل أربع مجموعات فرعية عراقية ودولية، في مجالات الحماية القانونية للأطفال، الأمن والمساءلة للبالغين، إعادة التأهيل، إعادة الاندماج والخدمات الانتقالية".يقع مخيم "الهول" بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ويأوي نازحين من الأراضي التي احتلّها تنظيم "داعش" الإرهابي؛ وتسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة. كما تسيطر تشكيلات "قسد" على عدد من المناطق في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.ويضم مخيم الهول أكثر من 57 ألف شخص، معظمهم من عوائل أفراد انتموا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، من الأطفال والنساء ومن جنسيات مختلفة، حسب آخر إحصاء من إدارة المخيم.
https://sputnikarabic.ae/20220813/العراق-ينقل-الدفعة-الرابعة-من-عوائل-داعش-المحتجزين-في-مخيم-الهول-شرقي-سوريا-1066371348.html
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العالم العربي, العراق, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار سوريا اليوم
العراق ينسق مع الأمم المتحدة لإنهاء ملف مخيم "الهول" السوري
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بدأ العراق تنسيق العمل مع الأمم المتحدة للانتهاء من ملف مخيم "الهول" السوري الذي يأوي آلاف العراقيين الذين انضموا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).
بغداد - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، عقب الجلسة التأسيسية لمجموعتي العمل العراقية والدولية، المعنية بتنفيذ الإطار الدولي لإعادة العراقيين من شمال شرقي سوريا
، وتفكيك مخيم الهول السوري، إنه جرى خلال الجلسة "إعلان بدء العمل المشترك تحت رعاية الحكومة العراقية والأمم المتحدة، لإنهاء هذا الملف الخطير والحساس".
ووفقا للبيان: "تمخض عن الجلسة تشكيل أربع مجموعات فرعية عراقية ودولية، في مجالات الحماية القانونية للأطفال، الأمن والمساءلة للبالغين، إعادة التأهيل، إعادة الاندماج والخدمات الانتقالية".
يقع مخيم "الهول" بريف محافظة الحسكة
شمال شرقي سوريا، ويأوي نازحين من الأراضي التي احتلّها تنظيم "داعش" الإرهابي؛ وتسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، المدعومة من الولايات المتحدة. كما تسيطر تشكيلات "قسد" على عدد من المناطق في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
ويضم مخيم الهول أكثر من 57 ألف شخص، معظمهم من عوائل أفراد انتموا لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، من الأطفال والنساء ومن جنسيات مختلفة، حسب آخر إحصاء من إدارة المخيم.