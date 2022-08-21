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https://sputnikarabic.ae/20220821/ريابكوف-احتمال-استئناف-الحوار-الاستراتيجي-بين-الولايات-المتحدة-وروسيا-غير-واضح-تماما-1066704299.html
ريابكوف: احتمال استئناف الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا غير واضح تماما
ريابكوف: احتمال استئناف الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا غير واضح تماما
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، ليل الأحد/الاثنين، أن احتمال استئناف الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا، غير واضح تماما بسبب نهج... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T23:39+0000
2022-08-21T23:39+0000
سيرغي ريابكوف
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف، "سأكون صريحا، إن احتمال استئناف الحوار ليس واضحا على الإطلاق، بالنظر إلى السياسة العدوانية المتهورة التي تنتهجها واشنطن تجاه روسيا. بطبيعة الحال، نحن نراقب بعض الإشارات المتعلقة باستئناف الحوار حول موضوع الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، لكن ما وراءها لا يزال غير واضح. والمفاوضات بشكل عام لا تجرى عبر وسائل الإعلام".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في الـ28 من يوليو/تموز الماضي، عقب مشاورات مع روسيا في جنيف حول الاستقرار الاستراتيجي، أن واشنطن ملتزمة بتقليل مخاطر الصراع المسلح وخطر الحرب النووية.وعقدت في جنيف في الـ28 من يوليو 2021، مشاورات بين روسيا والولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي. وترأس الوفد الوزاري الروسي، نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، والوفد الأمريكي، النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان.والتقى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بادين في جنيف في 16 يونيو/حزيران الماضي في أول قمة تجمعهما منذ تولي بايدن الرئاسة.وأعلن الرئيسان في بيان مشترك عن قرارهما إطلاق حوار ثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي، والذي سيكون جوهريا ونشطا، مؤكدين تمسك موسكو وواشنطن بضرورة منع نشوب حرب نووية.
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سيرغي ريابكوف, أخبار روسيا اليوم
سيرغي ريابكوف, أخبار روسيا اليوم

ريابكوف: احتمال استئناف الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا غير واضح تماما

23:39 GMT 21.08.2022
© Sputnik . Alexander Natruskin / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© Sputnik . Alexander Natruskin
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، ليل الأحد/الاثنين، أن احتمال استئناف الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا، غير واضح تماما بسبب نهج سياسة الإدارة الأميركية الحالية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف، "سأكون صريحا، إن احتمال استئناف الحوار ليس واضحا على الإطلاق، بالنظر إلى السياسة العدوانية المتهورة التي تنتهجها واشنطن تجاه روسيا. بطبيعة الحال، نحن نراقب بعض الإشارات المتعلقة باستئناف الحوار حول موضوع الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، لكن ما وراءها لا يزال غير واضح. والمفاوضات بشكل عام لا تجرى عبر وسائل الإعلام".

وأضاف ريابكوف، أن "التخمين بشأن احتمالات إجراء حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة، خاصة عندما قطعه الأمريكيون، مهمة غير مجدية، بالنظر إلى سياسة واشنطن المناهضة لروسيا".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في الـ28 من يوليو/تموز الماضي، عقب مشاورات مع روسيا في جنيف حول الاستقرار الاستراتيجي، أن واشنطن ملتزمة بتقليل مخاطر الصراع المسلح وخطر الحرب النووية.
وعقدت في جنيف في الـ28 من يوليو 2021، مشاورات بين روسيا والولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي. وترأس الوفد الوزاري الروسي، نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، والوفد الأمريكي، النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان.
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والتقى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بادين في جنيف في 16 يونيو/حزيران الماضي في أول قمة تجمعهما منذ تولي بايدن الرئاسة.
وأعلن الرئيسان في بيان مشترك عن قرارهما إطلاق حوار ثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي، والذي سيكون جوهريا ونشطا، مؤكدين تمسك موسكو وواشنطن بضرورة منع نشوب حرب نووية.
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