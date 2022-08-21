عربي
https://sputnikarabic.ae/20220821/لجنة-التحقيق-الروسية-العثورعلى-عبوة-ناسفة-زرعت-أسفل-مقعد-السائق-في-سيارة-ابنة-دوغين-1066680683.html
لجنة التحقيق الروسية: العثور على عبوة ناسفة زرعت أسفل مقعد السائق في سيارة ابنة دوغين
لجنة التحقيق الروسية: العثور على عبوة ناسفة زرعت أسفل مقعد السائق في سيارة ابنة دوغين
أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن المحققين المكلفين بالتحري حول ملابسات مقتل داريا دوغين، ابنة المفكر الروسي الشهير ألكسندر دوغين، يعتقدون أن انفجار سيارتها الذي... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T09:18+0000
2022-08-21T09:34+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1066680976_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e881bd44a7a073dceec27f057f79a923.jpg
وقالت لجنة التحقيق، عبر موقعها الإلكتروني: "ندرس البيانات التي حصلنا عليها للتو. يعتقد المحققون أن الجريمة مخطط لها مسبقًا ومقصودة".وأوضحت اللجنة أنه "في الوقت الحالي تأكد أنه كانت هناك عبوة ناسفة مزروعة في الجزء السفلي من السيارة تحت مقعد السائق، وقد قُتلت داريا دوغينا التي كانت تقود سيارتها فور وقوع الانفجار".وأفادت وسائل إعلام روسية بمقتل ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي، ألكسندر دوغين، في تفجير إرهابي استهدف سيارتها في ضواحي موسكو.وذكرت مصادر خاصة أن عملية التفجير كانت تستهدف دوغين شخصيا، الذي كان يتنقل باستمرار برفقة ابنته في السيارة المذكورة.وأعلنت لجنة التحقيق الروسي أنها فتحت تحقيقا جنائيا بالحادث لمعرفة الأسباب والدوافع لهذه الجريمة الإرهابية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1066680976_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_dc72d30475228c5c3fd071c9c0dbd1a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

لجنة التحقيق الروسية: العثور على عبوة ناسفة زرعت أسفل مقعد السائق في سيارة ابنة دوغين

09:18 GMT 21.08.2022 (تم التحديث: 09:34 GMT 21.08.2022)
© СК РФ / الذهاب إلى بنك الصورلجنة التحقيق الروسية في مكان انفجار سيارة ابنة الفيلسوف دوغين
لجنة التحقيق الروسية في مكان انفجار سيارة ابنة الفيلسوف دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© СК РФ
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن المحققين المكلفين بالتحري حول ملابسات مقتل داريا دوغين، ابنة المفكر الروسي الشهير ألكسندر دوغين، يعتقدون أن انفجار سيارتها الذي قتلت على إثره مساء أمس السبت عمل مدبر ومخطط له مسبقًا.
وقالت لجنة التحقيق، عبر موقعها الإلكتروني: "ندرس البيانات التي حصلنا عليها للتو. يعتقد المحققون أن الجريمة مخطط لها مسبقًا ومقصودة".

وأوضحت اللجنة أنه "في الوقت الحالي تأكد أنه كانت هناك عبوة ناسفة مزروعة في الجزء السفلي من السيارة تحت مقعد السائق، وقد قُتلت داريا دوغينا التي كانت تقود سيارتها فور وقوع الانفجار".
وأفادت وسائل إعلام روسية بمقتل ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي، ألكسندر دوغين، في تفجير إرهابي استهدف سيارتها في ضواحي موسكو.
وذكرت مصادر خاصة أن عملية التفجير كانت تستهدف دوغين شخصيا، الذي كان يتنقل باستمرار برفقة ابنته في السيارة المذكورة.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسي أنها فتحت تحقيقا جنائيا بالحادث لمعرفة الأسباب والدوافع لهذه الجريمة الإرهابية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала