https://sputnikarabic.ae/20220821/لجنة-التحقيق-الروسية-العثورعلى-عبوة-ناسفة-زرعت-أسفل-مقعد-السائق-في-سيارة-ابنة-دوغين-1066680683.html
لجنة التحقيق الروسية: العثور على عبوة ناسفة زرعت أسفل مقعد السائق في سيارة ابنة دوغين
لجنة التحقيق الروسية: العثور على عبوة ناسفة زرعت أسفل مقعد السائق في سيارة ابنة دوغين
أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن المحققين المكلفين بالتحري حول ملابسات مقتل داريا دوغين، ابنة المفكر الروسي الشهير ألكسندر دوغين، يعتقدون أن انفجار سيارتها الذي... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T09:18+0000
2022-08-21T09:18+0000
2022-08-21T09:34+0000
روسيا
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وقالت لجنة التحقيق، عبر موقعها الإلكتروني: "ندرس البيانات التي حصلنا عليها للتو. يعتقد المحققون أن الجريمة مخطط لها مسبقًا ومقصودة".وأوضحت اللجنة أنه "في الوقت الحالي تأكد أنه كانت هناك عبوة ناسفة مزروعة في الجزء السفلي من السيارة تحت مقعد السائق، وقد قُتلت داريا دوغينا التي كانت تقود سيارتها فور وقوع الانفجار".وأفادت وسائل إعلام روسية بمقتل ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي، ألكسندر دوغين، في تفجير إرهابي استهدف سيارتها في ضواحي موسكو.وذكرت مصادر خاصة أن عملية التفجير كانت تستهدف دوغين شخصيا، الذي كان يتنقل باستمرار برفقة ابنته في السيارة المذكورة.وأعلنت لجنة التحقيق الروسي أنها فتحت تحقيقا جنائيا بالحادث لمعرفة الأسباب والدوافع لهذه الجريمة الإرهابية.
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روسيا
لجنة التحقيق الروسية: العثور على عبوة ناسفة زرعت أسفل مقعد السائق في سيارة ابنة دوغين
09:18 GMT 21.08.2022 (تم التحديث: 09:34 GMT 21.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن المحققين المكلفين بالتحري حول ملابسات مقتل داريا دوغين، ابنة المفكر الروسي الشهير ألكسندر دوغين، يعتقدون أن انفجار سيارتها الذي قتلت على إثره مساء أمس السبت عمل مدبر ومخطط له مسبقًا.
وقالت لجنة التحقيق، عبر موقعها الإلكتروني: "ندرس البيانات التي حصلنا عليها للتو. يعتقد المحققون أن الجريمة مخطط لها مسبقًا ومقصودة".
وأوضحت اللجنة أنه "في الوقت الحالي تأكد أنه كانت هناك عبوة ناسفة مزروعة في الجزء السفلي من السيارة تحت مقعد السائق، وقد قُتلت داريا دوغينا التي كانت تقود سيارتها فور وقوع الانفجار".
وأفادت وسائل إعلام روسية
بمقتل ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي، ألكسندر دوغين، في تفجير إرهابي استهدف سيارتها في ضواحي موسكو.
وذكرت مصادر خاصة أن عملية التفجير كانت تستهدف دوغين شخصيا، الذي كان يتنقل باستمرار برفقة ابنته في السيارة المذكورة.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسي أنها فتحت تحقيقا جنائيا بالحادث لمعرفة الأسباب والدوافع لهذه الجريمة الإرهابية.