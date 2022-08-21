https://sputnikarabic.ae/20220821/مانشستر-سيتي-يتعادل-مع-نيوكاسل-بثلاثة-أهداف-لكل-منهما-1066700649.html
مانشستر سيتي يتعادل مع نيوكاسل بثلاثة أهداف لكل منهما
مانشستر سيتي يتعادل مع نيوكاسل بثلاثة أهداف لكل منهما
انتهت مباراة مانشستر سيتي مع نيوكاسل بالتعادل، بثلاثة أهداف لكل منهما، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T20:02+0000
2022-08-21T20:02+0000
2022-08-21T20:02+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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واستطاع تسجيل أهداف مانشستر سيتي كل من إلكاي جويندوجان وإرلينج هالاند وبرناردو سيلفا في الدقائق 5 و60 و64.أما نيوكاسل فسجل أهدافه بين الدقائق 28 و39 و54 عن طريق ميجيل ألميرون وكاليوم ويلسون وكيران تريبير.وبذلك يكون مانشستر سيتي لديه 7 نقاط وفي المركز الثاني، أما نيوكاسل فلديه 5 نقاط وفي المركز السادس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يتعادل مع نيوكاسل بثلاثة أهداف لكل منهما
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انتهت مباراة مانشستر سيتي مع نيوكاسل بالتعادل، بثلاثة أهداف لكل منهما، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
واستطاع تسجيل أهداف مانشستر سيتي كل من إلكاي جويندوجان وإرلينج هالاند وبرناردو سيلفا في الدقائق 5 و60 و64.
أما نيوكاسل فسجل أهدافه بين الدقائق 28 و39 و54 عن طريق ميجيل ألميرون وكاليوم ويلسون وكيران تريبير.
وبذلك يكون مانشستر سيتي لديه 7 نقاط وفي المركز الثاني، أما نيوكاسل فلديه 5 نقاط وفي المركز السادس.