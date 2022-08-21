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https://sputnikarabic.ae/20220821/مندوب-روسيا-في-جنيف-لـفايننشال-تايمز-لن-تعقد-محادثات-مباشرة-بين-بوتين-وزيلينسكي-1066702153.html
مندوب روسيا في جنيف لـ"فايننشال تايمز": لن تعقد محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي
مندوب روسيا في جنيف لـ"فايننشال تايمز": لن تعقد محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي
استبعد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، عقد محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T21:00+0000
2022-08-21T21:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال الدبلوماسي الروسي في تصريحات لـ"فاينانشال تايمز"، إنه "لن تكون هناك محادثات مباشرة بين بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".وأضاف أن "الولايات المتحدة، ودول في حلف شمال الأطلسي [الناتو] ضغطت على أوكرانيا للانسحاب من المفاوضات بين موسكو وكييف".وأوضح أن "موسكو وكييف كانتا قريبتين جدًا من اتفاق كان من الممكن أن يوقف الصراع مؤقتًا في المفاوضات التي استضافتها تركيا في أبريل/ نيسان الماضي".
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

مندوب روسيا في جنيف لـ"فايننشال تايمز": لن تعقد محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي

21:00 GMT 21.08.2022
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غينادي غاتيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© Sputnik . Eugene Biyatov
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استبعد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، عقد محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
وقال الدبلوماسي الروسي في تصريحات لـ"فاينانشال تايمز"، إنه "لن تكون هناك محادثات مباشرة بين بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

وأضاف أن "الولايات المتحدة، ودول في حلف شمال الأطلسي [الناتو] ضغطت على أوكرانيا للانسحاب من المفاوضات بين موسكو وكييف".

وأوضح أن "موسكو وكييف كانتا قريبتين جدًا من اتفاق كان من الممكن أن يوقف الصراع مؤقتًا في المفاوضات التي استضافتها تركيا في أبريل/ نيسان الماضي".
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