مندوب روسيا في جنيف لـ"فايننشال تايمز": لن تعقد محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي
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استبعد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، عقد محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
وقال الدبلوماسي الروسي في تصريحات لـ"فاينانشال تايمز"، إنه "لن تكون هناك محادثات مباشرة بين بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".
وأضاف أن "الولايات المتحدة، ودول في حلف شمال الأطلسي [الناتو] ضغطت على أوكرانيا للانسحاب من المفاوضات بين موسكو وكييف".
وأوضح أن "موسكو وكييف كانتا قريبتين جدًا من اتفاق كان من الممكن أن يوقف الصراع مؤقتًا في المفاوضات التي استضافتها تركيا في أبريل/ نيسان الماضي".
وأضاف أن "الولايات المتحدة، ودول في حلف شمال الأطلسي [الناتو] ضغطت على أوكرانيا للانسحاب من المفاوضات بين موسكو وكييف".
وأوضح أن "موسكو وكييف كانتا قريبتين جدًا من اتفاق كان من الممكن أن يوقف الصراع مؤقتًا في المفاوضات التي استضافتها تركيا في أبريل/ نيسان الماضي".