https://sputnikarabic.ae/20220821/-محكمة-عوفر-الإسرائيلية-تمدد-اعتقال-القيادي-في-حركة-الجهاد-بسام-السعدي-1066686734.html
محكمة عوفر الإسرائيلية تمدد اعتقال القيادي في "حركة الجهاد" بسام السعدي
محكمة عوفر الإسرائيلية تمدد اعتقال القيادي في "حركة الجهاد" بسام السعدي
أنهى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" التحقيق مع بسام السعدي (القيادي البارز في "حركة الجهاد" الإسلامي) عقب اعتقاله في الأول من آب/ أغسطس الجاري من منزله... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T12:59+0000
2022-08-21T12:59+0000
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العالم
إسرائيل
حركة الجهاد الاسلامي
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القدس - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "تحقيق جهاز الشاباك انتهى مع زعيم الجهاد الإسلامي في جنين بسام السعدي للاشتباه بارتكابه مخالفات وفي إطارها عضوية وتقديم خدمات لجمعية محظورة (الجهاد الإسلامي)، وكذلك تحريض ودعم الإرهاب".وأضاف أدرعي إن "مواد التحقيق نقلت لدراسة النيابة العسكرية".وكانت محكمة عوفر الإسرائيلية العسكرية غربي رام الله قد عقدت اليوم جلسة استماع في قضية السعدي الذي اعتقل قبل نحو شهر من جنين وقررت تمديد اعتقاله حتى الخميس القادم وعقد جلسة جديدة.وورد اسم السعدي ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة، التي تم التوصل إليها برعاية مصرية مساء الأحد 7 آب/أغسطس الجاري، مُنهية ثلاثة أيام من التصعيد الإسرائيلي على غزة استهدفت خلاله مواقع مدنية وأخرى لحركة الجهاد الإسلامي، وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن 46 قتيلا فلسطينا و400 مصاب بجروح متفاوتة.
https://sputnikarabic.ae/20220816/إسرائيل-تمدد-اعتقال-القيادي-في-حركة-الجهاد-الإسلامي-بسام-السعدي-1066467411.html
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العالم, إسرائيل, حركة الجهاد الاسلامي
العالم, إسرائيل, حركة الجهاد الاسلامي
محكمة عوفر الإسرائيلية تمدد اعتقال القيادي في "حركة الجهاد" بسام السعدي
12:59 GMT 21.08.2022 (تم التحديث: 13:00 GMT 21.08.2022) تابعنا عبر
أنهى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" التحقيق مع بسام السعدي (القيادي البارز في "حركة الجهاد" الإسلامي) عقب اعتقاله في الأول من آب/ أغسطس الجاري من منزله بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، فيما قررت محكمة عوفر العسكرية تمديد الاعتقال حتى الخميس المقبل.
القدس - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "تحقيق جهاز الشاباك انتهى مع زعيم الجهاد الإسلامي في جنين بسام السعدي
للاشتباه بارتكابه مخالفات وفي إطارها عضوية وتقديم خدمات لجمعية محظورة (الجهاد الإسلامي)، وكذلك تحريض ودعم الإرهاب".
وأضاف أدرعي إن "مواد التحقيق نقلت لدراسة النيابة العسكرية".
وكانت محكمة عوفر الإسرائيلية العسكرية غربي رام الله قد عقدت اليوم جلسة استماع في قضية السعدي الذي اعتقل قبل نحو شهر من جنين وقررت تمديد اعتقاله حتى الخميس القادم وعقد جلسة جديدة.
وورد اسم السعدي ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة، التي تم التوصل إليها برعاية مصرية مساء الأحد 7 آب/أغسطس الجاري، مُنهية ثلاثة أيام من التصعيد الإسرائيلي على غزة
استهدفت خلاله مواقع مدنية وأخرى لحركة الجهاد الإسلامي، وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن 46 قتيلا فلسطينا و400 مصاب بجروح متفاوتة.