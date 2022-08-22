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أوكرانيا تستهدف جسرا في خيرسون بصواريخ "هيمارس" وإصابة 15 عامل
أوكرانيا تستهدف جسرا في خيرسون بصواريخ "هيمارس" وإصابة 15 عامل
قال ممثلو خدمات الطوارئ بمنطقة خيرسون للصحفيين إن القوات الأوكرانية استهدفت جسر أنتونوفسكي باستخدام أنظمة هيمارس، مما أدى إلى إصابة 15 شخصا من بين الموظفين... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T12:18+0000
2022-08-22T12:18+0000
أخبار أوكرانيا
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وأشار ممثلو خدمات الطوارئ إلى أنه "في حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر يوم 22 أغسطس، من أجل تعطيل أعمال ترميم الطريق، شنت القوات الأوكرانية غارة من أنظمة صواريخ HIMARS الأمريكية على موقع أعمال الإصلاح على جسر أنتونوفسكي".وتم استهداف الجسر في الوقت الذي تجمع فيه أكبر عدد لموظفي قسم الإصلاح في موقع العمل، ويعمل معبر العبارة بشكل نشط.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تستهدف جسرا في خيرسون بصواريخ "هيمارس" وإصابة 15 عامل

12:18 GMT 22.08.2022
© Sputnik . Sergey Stepanovصواريخ هيمارس
صواريخ هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov
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قال ممثلو خدمات الطوارئ بمنطقة خيرسون للصحفيين إن القوات الأوكرانية استهدفت جسر أنتونوفسكي باستخدام أنظمة هيمارس، مما أدى إلى إصابة 15 شخصا من بين الموظفين المدنيين في فريق الإصلاح.
وأشار ممثلو خدمات الطوارئ إلى أنه "في حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر يوم 22 أغسطس، من أجل تعطيل أعمال ترميم الطريق، شنت القوات الأوكرانية غارة من أنظمة صواريخ HIMARS الأمريكية على موقع أعمال الإصلاح على جسر أنتونوفسكي".
وقد تم التأكيد على أن المخابرات الأوكرانية تتلقى بانتظام صورا من الأقمار الصناعية الأمريكية "ولا يمكن أن تكون غير مدركة لوجود مدنيين فقط في موقع الهجوم".
وتم استهداف الجسر في الوقت الذي تجمع فيه أكبر عدد لموظفي قسم الإصلاح في موقع العمل، ويعمل معبر العبارة بشكل نشط.
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