https://sputnikarabic.ae/20220822/إيران-تأمل-بإعادة-ترميم-العلاقات-بين-تركيا-وسوريا-يخدم-استقرار-المنطقة-1066712776.html

إيران تأمل في إعادة ترميم العلاقات بين تركيا وسوريا: يخدم استقرار المنطقة

إيران تأمل في إعادة ترميم العلاقات بين تركيا وسوريا: يخدم استقرار المنطقة

أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن أمله في إعادة ترميم العلاقات بين تركيا وسوريا بما يخدم مصلحة الشعبين والاستقرار في المنطقة. 22.08.2022, سبوتنيك عربي

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واعتبر كنعاني، في تصريحات للصحفيين الاثنين، أنه "من الأفضل لتركيا تصحيح نظرتها فيما يتعلق بالقضية السورية" وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا". وصرح بأنه "في ظل مقاومة الشعب السوري والقوات المسلحة وعزم الحكومة السورية، نشهد أوضاعا جديدة في هذا البلد"، مضيفا أن "الشعب السوري يرى الآن كيف قضت حكومته على المجموعات الإرهابية وكيف تمكنت من الحفاظ على سيادة البلاد واستتباب الأمن في المناطق الحساسة".كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدد على ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا لإفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي، على حد قوله.وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" الرسمية، يوم الجمعة: "الولايات المتحدة وقوات التحالف هم المغذّون للإرهاب في سوريا في المقام الأول، لقد قاموا بذلك دون هوادة ولا يزالون يواصلون ذلك".وأضاف: "يتوجب علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا، يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي. هدفنا ليس الفوز على نظام الأسد بل مكافحة الإرهاب في شمال سوريا وشرق الفرات".

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https://sputnikarabic.ae/20220819/أردوغان-يتوجب-علينا-اتخاذ-خطوات-متقدمة-مع-سوريا-لإفساد-العديد-من-المخططات-1066609181.html

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