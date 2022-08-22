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إيران تأمل في إعادة ترميم العلاقات بين تركيا وسوريا: يخدم استقرار المنطقة
إيران تأمل في إعادة ترميم العلاقات بين تركيا وسوريا: يخدم استقرار المنطقة
أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن أمله في إعادة ترميم العلاقات بين تركيا وسوريا بما يخدم مصلحة الشعبين والاستقرار في المنطقة. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T10:03+0000
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واعتبر كنعاني، في تصريحات للصحفيين الاثنين، أنه "من الأفضل لتركيا تصحيح نظرتها فيما يتعلق بالقضية السورية" وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا". وصرح بأنه "في ظل مقاومة الشعب السوري والقوات المسلحة وعزم الحكومة السورية، نشهد أوضاعا جديدة في هذا البلد"، مضيفا أن "الشعب السوري يرى الآن كيف قضت حكومته على المجموعات الإرهابية وكيف تمكنت من الحفاظ على سيادة البلاد واستتباب الأمن في المناطق الحساسة".كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدد على ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا لإفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي، على حد قوله.وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" الرسمية، يوم الجمعة: "الولايات المتحدة وقوات التحالف هم المغذّون للإرهاب في سوريا في المقام الأول، لقد قاموا بذلك دون هوادة ولا يزالون يواصلون ذلك".وأضاف: "يتوجب علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا، يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي. هدفنا ليس الفوز على نظام الأسد بل مكافحة الإرهاب في شمال سوريا وشرق الفرات".
https://sputnikarabic.ae/20220817/قسد-تنفي-التقارير-التي-تقيد-بشن-تركيا-عملية-عسكرية-شمالي-سوريا--1066499904.html
https://sputnikarabic.ae/20220819/أردوغان-يتوجب-علينا-اتخاذ-خطوات-متقدمة-مع-سوريا-لإفساد-العديد-من-المخططات-1066609181.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم

إيران تأمل في إعادة ترميم العلاقات بين تركيا وسوريا: يخدم استقرار المنطقة

10:03 GMT 22.08.2022 (تم التحديث: 10:10 GMT 22.08.2022)
© Sputnik . KAREEM TEBEEعرب وأكراد يتظاهرون ضد الجيش التركي والميليشيات "التركمانية" شمالي سوريا
عرب وأكراد يتظاهرون ضد الجيش التركي والميليشيات التركمانية شمالي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . KAREEM TEBEE
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أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن أمله في إعادة ترميم العلاقات بين تركيا وسوريا بما يخدم مصلحة الشعبين والاستقرار في المنطقة.
واعتبر كنعاني، في تصريحات للصحفيين الاثنين، أنه "من الأفضل لتركيا تصحيح نظرتها فيما يتعلق بالقضية السورية" وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

حول مستجدات الأوضاع في الشمال السوري قال كنعاني: "لحسن الحظ، نشهد أن العديد من الحكومات الإقليمية وغير الإقليمية تتحلی بالرؤية الواقعية حول التطورات في سوريا".

القوات الديموقراطية السورية في مدينة الرقة بعد تحريرها، سوريا 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
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وتابع: "ما حدث في السنوات التسع الماضية كان نتيجة السياسات الخاطئة لعدد كبير من الدول وسلوكها غير العقلانية وتدخلها في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة".

وصرح بأنه "في ظل مقاومة الشعب السوري والقوات المسلحة وعزم الحكومة السورية، نشهد أوضاعا جديدة في هذا البلد"، مضيفا أن "الشعب السوري يرى الآن كيف قضت حكومته على المجموعات الإرهابية وكيف تمكنت من الحفاظ على سيادة البلاد واستتباب الأمن في المناطق الحساسة".
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدد على ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا لإفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي، على حد قوله.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
أردوغان: يتوجب علينا اتخاذ خطوات متقدمة مع سوريا لإفساد العديد من المخططات
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وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" الرسمية، يوم الجمعة: "الولايات المتحدة وقوات التحالف هم المغذّون للإرهاب في سوريا في المقام الأول، لقد قاموا بذلك دون هوادة ولا يزالون يواصلون ذلك".
وأضاف: "يتوجب علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا، يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي. هدفنا ليس الفوز على نظام الأسد بل مكافحة الإرهاب في شمال سوريا وشرق الفرات".
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