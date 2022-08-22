https://sputnikarabic.ae/20220822/الخارجية-الأمريكية-إيران-تخلت-عن-بعض-مطالبها-خلال-المفاوضات-النووية-1066742139.html
الخارجية الأمريكية: إيران تخلت عن بعض مطالبها خلال المفاوضات النووية
الخارجية الأمريكية: إيران تخلت عن بعض مطالبها خلال المفاوضات النووية
رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بقرار إيران التخلي عن بعض المطالب التي لا ترتبط بالاتفاق النووي، ومنها المطالبة برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T18:59+0000
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2022-08-22T18:59+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، خلال إفادة صحفية، اليوم الاثنين: "من المشجع أن إيران تخلت عن بعض مطالبها غير المرتبطة بالاتفاق النووي مثل رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب"، مضيفا: "لكنه لا تزال هناك بعض الثغرات والمسائل العالقة".وتابع برايس: "واشنطن تعمل بأسرع ما يمكن للرد بطريقة مناسبة على الملاحظات الإيرانية الخاصة بنص الاتفاق المقترح من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي".وأوضح متحدث الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعتبر أن البرنامج النووي الإيراني يمثل تحديا للأمن القومي الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20220817/بعد-التصريحات-الأمريكية-والإيرانية-هل-بات-التوصل-إلى-الاتفاق-النووي-قريبا-1066544708.html
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العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الأمريكية: إيران تخلت عن بعض مطالبها خلال المفاوضات النووية
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رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بقرار إيران التخلي عن بعض المطالب التي لا ترتبط بالاتفاق النووي، ومنها المطالبة برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.