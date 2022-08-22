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https://sputnikarabic.ae/20220822/الخارجية-الأمريكية-إيران-تخلت-عن-بعض-مطالبها-خلال-المفاوضات-النووية-1066742139.html
الخارجية الأمريكية: إيران تخلت عن بعض مطالبها خلال المفاوضات النووية
الخارجية الأمريكية: إيران تخلت عن بعض مطالبها خلال المفاوضات النووية
رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بقرار إيران التخلي عن بعض المطالب التي لا ترتبط بالاتفاق النووي، ومنها المطالبة برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T18:59+0000
2022-08-22T18:59+0000
العالم
إيران
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القاهرة - سبوتنيك. وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، خلال إفادة صحفية، اليوم الاثنين: "من المشجع أن إيران تخلت عن بعض مطالبها غير المرتبطة بالاتفاق النووي مثل رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب"، مضيفا: "لكنه لا تزال هناك بعض الثغرات والمسائل العالقة".وتابع برايس: "واشنطن تعمل بأسرع ما يمكن للرد بطريقة مناسبة على الملاحظات الإيرانية الخاصة بنص الاتفاق المقترح من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي".وأوضح متحدث الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعتبر أن البرنامج النووي الإيراني يمثل تحديا للأمن القومي الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20220817/بعد-التصريحات-الأمريكية-والإيرانية-هل-بات-التوصل-إلى-الاتفاق-النووي-قريبا-1066544708.html
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العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الأمريكية: إيران تخلت عن بعض مطالبها خلال المفاوضات النووية

18:59 GMT 22.08.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بقرار إيران التخلي عن بعض المطالب التي لا ترتبط بالاتفاق النووي، ومنها المطالبة برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب.
القاهرة - سبوتنيك. وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، خلال إفادة صحفية، اليوم الاثنين: "من المشجع أن إيران تخلت عن بعض مطالبها غير المرتبطة بالاتفاق النووي مثل رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب"، مضيفا: "لكنه لا تزال هناك بعض الثغرات والمسائل العالقة".
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وتابع برايس: "واشنطن تعمل بأسرع ما يمكن للرد بطريقة مناسبة على الملاحظات الإيرانية الخاصة بنص الاتفاق المقترح من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي".
وأوضح متحدث الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعتبر أن البرنامج النووي الإيراني يمثل تحديا للأمن القومي الأمريكي.
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