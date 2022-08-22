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https://sputnikarabic.ae/20220822/الدفاع-التركية-تصدير-نحو-721-ألف-طن-من-الحبوب-الأوكرانية-منذ-بداية-أغسطس-الجاري-1066730928.html
الدفاع التركية: تصدير نحو 721 ألف طن من الحبوب الأوكرانية منذ بداية أغسطس الجاري
الدفاع التركية: تصدير نحو 721 ألف طن من الحبوب الأوكرانية منذ بداية أغسطس الجاري
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، تصدير 721 ألفا 449 طنا من الحبوب من الموانئ الأوكرانية منذ بداية شهر أغسطس/آب الجاري، في إطار صفقة الغذاء،... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T14:05+0000
2022-08-22T14:05+0000
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أخبار تركيا اليوم
حبوب
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وقال أكار في تصريحات نقلتها صحيفة "أيدينليك" التركية: "حتى صباح اليوم بلغت كمية الحبوب التي تم شحنها من الموانئ الأوكرانية 721449 طنا. العملية مستمرة وآمل أن يزداد هذا الرقم في الأيام المقبلة".وأضاف أكار: "نحن مستمرون في بذل الجهود لضمان عدم توقف التصدير أو إبطائه بأي شكل من الأشكال، وأن تصل [الحبوب] إلى وجهاتها بأمان وبأسرع ما يمكن".يٌذكر أنه في 22 من يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف في مدينة إسطنبول التركية، بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية وتقديم موسكو المساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية.ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.
https://sputnikarabic.ae/20220822/الدفاع-التركية-سفينتا-حبوب-تغادران-أوكرانيا-1066707766.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, حبوب
العالم, أخبار تركيا اليوم, حبوب

الدفاع التركية: تصدير نحو 721 ألف طن من الحبوب الأوكرانية منذ بداية أغسطس الجاري

14:05 GMT 22.08.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورحصاد زراعة حبوب
حصاد زراعة حبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، تصدير 721 ألفا 449 طنا من الحبوب من الموانئ الأوكرانية منذ بداية شهر أغسطس/آب الجاري، في إطار صفقة الغذاء، التي وقعت عليها روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.
وقال أكار في تصريحات نقلتها صحيفة "أيدينليك" التركية: "حتى صباح اليوم بلغت كمية الحبوب التي تم شحنها من الموانئ الأوكرانية 721449 طنا. العملية مستمرة وآمل أن يزداد هذا الرقم في الأيام المقبلة".
وأضاف أكار: "نحن مستمرون في بذل الجهود لضمان عدم توقف التصدير أو إبطائه بأي شكل من الأشكال، وأن تصل [الحبوب] إلى وجهاتها بأمان وبأسرع ما يمكن".
حبوب القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
الدفاع التركية: سفينتا حبوب تغادران أوكرانيا
07:09 GMT
يٌذكر أنه في 22 من يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف في مدينة إسطنبول التركية، بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية وتقديم موسكو المساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية.
ويشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا.
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