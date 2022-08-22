https://sputnikarabic.ae/20220822/الدفاع-التركية-سفينتا-حبوب-تغادران-أوكرانيا-1066707766.html
الدفاع التركية: سفينتا حبوب تغادران أوكرانيا
الدفاع التركية: سفينتا حبوب تغادران أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع التركية مغادرة سفينتين -تحملان منتجات زراعية- الموانئ الأوكرانية، اليوم الاثنين، كجزء من "صفقة الغذاء". 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T07:09+0000
2022-08-22T07:09+0000
2022-08-22T07:09+0000
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ونشرت الوزارة تغريدة على صفحتها الخاصة على "تويتر" جاء فيها: "إن شحن الحبوب من موانئ أوكرانيا يستمر كما هو مخطط له تحت إشراف مركز التنسيق المشترك. اليوم صباحا، غادرت سفينتان الموانئ الأوكرانية".في 22 يوليو/تموز، في إسطنبول تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية. يشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة ، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
الدفاع التركية: سفينتا حبوب تغادران أوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع التركية مغادرة سفينتين -تحملان منتجات زراعية- الموانئ الأوكرانية، اليوم الاثنين، كجزء من "صفقة الغذاء".
ونشرت الوزارة تغريدة على صفحتها الخاصة على "تويتر" جاء فيها: "إن شحن الحبوب من موانئ أوكرانيا يستمر كما هو مخطط له تحت إشراف مركز التنسيق المشترك. اليوم صباحا، غادرت سفينتان الموانئ الأوكرانية".
في 22 يوليو/تموز، في إسطنبول تم التوقيع على اتفاقيات
متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية. يشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة ، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.