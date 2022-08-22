https://sputnikarabic.ae/20220822/بوريل-مهمة-الاتحاد-الأوروبي-لتدريب-الجيش-الأوكراني-ستتمركز-بإحدى-الدول-المتاخمة-لأوكرانيا-1066717964.html

بوريل: مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني ستتمركز بإحدى الدول المتاخمة لأوكرانيا

بوريل: مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني ستتمركز بإحدى الدول المتاخمة لأوكرانيا

أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن مهمة الاتحاد التدريبية للجيش الأوكراني ستتمركز في إحدى الدول الأعضاء المتاخمة لأوكرانيا. 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T11:20+0000

2022-08-22T11:20+0000

2022-08-22T11:20+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104367/71/1043677138_0:66:2455:1446_1920x0_80_0_0_d213cdac1bb98230742deb79374be72e.jpg

موسكو-سبوتنيك. وقال بوريل في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، ردا على موقع مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني، إنه "لن يكون التدريب في أوكرانيا، ولكن في الدول المجاورة التي لديها بالفعل مهمات تدريبية".قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في 21 فبراير من هذا العام إن الاتحاد الأوروبي سينشر بعثة تدريب عسكرية استشارية في أوكرانيا، ويبقى تحديد معالم ووقت الانتشار.تم اتخاذ قرار إرسال البعثة في يناير من هذا العام خلال اجتماع لرؤساء وزارات دفاع دول الاتحاد الأوروبي.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، كما صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. في وقت سابق، اقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إطلاق عملية تدريب واسعة النطاق للقوات الأوكرانية مع القدرة على تدريب ما يصل إلى 10000 جندي كل أربعة أشهر.

https://sputnikarabic.ae/20220822/بوريل-لا-يؤيد-فكرة-فرض-حظر-كامل-على-تأشيرات-دخول-الروس-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1066717297.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الاتحاد الأوروبي