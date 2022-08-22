عربي
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 50 قوميا متطرفا بهجوم على مواقع اللواء 28 الأوكراني
https://sputnikarabic.ae/20220822/روسيا-تحقق-نتائج-لافتة-في-منافسات-الفصيلة-المحمولة-جوا-2022-في-الجزائر-صور-1066709226.html
روسيا تحقق نتائج لافتة في منافسات "الفصيلة المحمولة جوا 2022" في الجزائر... صور
روسيا تحقق نتائج لافتة في منافسات "الفصيلة المحمولة جوا 2022" في الجزائر... صور
احتضنت المدرسة الملحقة عبان رمضان التابعة للأكاديمية العسكرية لمنطقة شرشال في الجزائر، يوم أمس الأحد، مجريات سباق التوجيه، وهذا في إطار المسابقة العسكرية... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T08:29+0000
2022-08-22T08:34+0000
روسيا
الجزائر
آرميا 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1066708449_0:41:550:350_1920x0_80_0_0_8c8e6eff5f4516ffc7b74ed78e298fcf.jpg
وقد عرفت هذه المرحلة مشاركة 15 فريقا تتنافس من أجل تحديد أكبر عدد من المعالم في ميدان بمساحة 30 كيلومترا مربعا وفي ظرف زمني تنافسي وضمن نطاق زمني قدره 3 ساعات".وشاركت روسيا في المنافسة وحققت نتائج لافتة في المنافسة التي جرت فعالياتها في منطقة جبلية، وتمثلت شروط المنافسة باجتياز المسافة في غضون 3 ساعات، حيث توجب على الفرق العثور على أكبر عدد ممكن من نقاط التفتيش المشار إليها على الخريطة، والتي يتم تحديدها قبل 10 دقائق من بدء تحديد الطريق، حيث يتم تسجيل مرور نقاط التفتيش باستخدام نظام إلكتروني، حسب بيان وزارة الدفاع الروسية.وتكمن صعوبة اجتياز هذه المرحلة في حقيقة أنها تتطلب قدرة كبيرة على التحمل، خاصة في مناخ إفريقيا الحار حيث صمد المظليون الروس في الاختبار وأكملوا بنجاح المرحلة الثالثة من المسابقة.وتشارك فرق من 16 دولة في المسابقة، وهي الصين، وبيلاروسيا، وروسيا، والجزائر، وفيتنام، وطاجيكستان، نيكاراغوا، قيرغيزستان، ومالي وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا وفنزويلا والهند والسودان وأوزبكستان.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1066708449_15:0:535:390_1920x0_80_0_0_e534bb592cc0715ebfd72b9d741aa639.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الجزائر, آرميا 2022
روسيا, الجزائر, آرميا 2022

روسيا تحقق نتائج لافتة في منافسات "الفصيلة المحمولة جوا 2022" في الجزائر... صور

08:29 GMT 22.08.2022 (تم التحديث: 08:34 GMT 22.08.2022)
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسيةالمسابقة العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا 2022" في شرشال الجزائري
المسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022 في شرشال الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
تابعنا عبرTelegram
احتضنت المدرسة الملحقة عبان رمضان التابعة للأكاديمية العسكرية لمنطقة شرشال في الجزائر، يوم أمس الأحد، مجريات سباق التوجيه، وهذا في إطار المسابقة العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا 2022" التي تحتضنها الجزائر من 15 إلى 27 أغسطس/آب الجاري.
وقد عرفت هذه المرحلة مشاركة 15 فريقا تتنافس من أجل تحديد أكبر عدد من المعالم في ميدان بمساحة 30 كيلومترا مربعا وفي ظرف زمني تنافسي وضمن نطاق زمني قدره 3 ساعات".
وشاركت روسيا في المنافسة وحققت نتائج لافتة في المنافسة التي جرت فعالياتها في منطقة جبلية، وتمثلت شروط المنافسة باجتياز المسافة في غضون 3 ساعات، حيث توجب على الفرق العثور على أكبر عدد ممكن من نقاط التفتيش المشار إليها على الخريطة، والتي يتم تحديدها قبل 10 دقائق من بدء تحديد الطريق، حيث يتم تسجيل مرور نقاط التفتيش باستخدام نظام إلكتروني، حسب بيان وزارة الدفاع الروسية.
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسيةالمسابقة العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا 2022" في شرشال الجزائري
المسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022 في شرشال الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
المسابقة العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا 2022" في شرشال الجزائري
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية

وانقسم الفريق الروسي إلى 3 فرق كل منها مكون من 5 أشخاص في الـ180 دقيقة المخصصة وتمكنوا من تسجيل الوصول إلى جميع النقاط المحددة تقريبًا وبنتيجة عالية.

وتكمن صعوبة اجتياز هذه المرحلة في حقيقة أنها تتطلب قدرة كبيرة على التحمل، خاصة في مناخ إفريقيا الحار حيث صمد المظليون الروس في الاختبار وأكملوا بنجاح المرحلة الثالثة من المسابقة.
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسيةالمسابقة العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا 2022" في شرشال الجزائري
المسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022 في شرشال الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
المسابقة العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا 2022" في شرشال الجزائري
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
وحضر رئيس الأكاديمية العسكرية في الجزائر العاصمة لتحية المشاركين في المسابقة، وأعرب عن تقديره لتنظيم الجانب الجزائري للمنافسة وتمنى التوفيق لجميع المشاركين.
وتشارك فرق من 16 دولة في المسابقة، وهي الصين، وبيلاروسيا، وروسيا، والجزائر، وفيتنام، وطاجيكستان، نيكاراغوا، قيرغيزستان، ومالي وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا وفنزويلا والهند والسودان وأوزبكستان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала