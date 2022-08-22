روسيا تحقق نتائج لافتة في منافسات "الفصيلة المحمولة جوا 2022" في الجزائر... صور
08:29 GMT 22.08.2022 (تم التحديث: 08:34 GMT 22.08.2022)
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسيةالمسابقة العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا 2022" في شرشال الجزائري
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
احتضنت المدرسة الملحقة عبان رمضان التابعة للأكاديمية العسكرية لمنطقة شرشال في الجزائر، يوم أمس الأحد، مجريات سباق التوجيه، وهذا في إطار المسابقة العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا 2022" التي تحتضنها الجزائر من 15 إلى 27 أغسطس/آب الجاري.
وقد عرفت هذه المرحلة مشاركة 15 فريقا تتنافس من أجل تحديد أكبر عدد من المعالم في ميدان بمساحة 30 كيلومترا مربعا وفي ظرف زمني تنافسي وضمن نطاق زمني قدره 3 ساعات".
وشاركت روسيا في المنافسة وحققت نتائج لافتة في المنافسة التي جرت فعالياتها في منطقة جبلية، وتمثلت شروط المنافسة باجتياز المسافة في غضون 3 ساعات، حيث توجب على الفرق العثور على أكبر عدد ممكن من نقاط التفتيش المشار إليها على الخريطة، والتي يتم تحديدها قبل 10 دقائق من بدء تحديد الطريق، حيث يتم تسجيل مرور نقاط التفتيش باستخدام نظام إلكتروني، حسب بيان وزارة الدفاع الروسية.
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسيةالمسابقة العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا 2022" في شرشال الجزائري
المسابقة العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا 2022" في شرشال الجزائري
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
وانقسم الفريق الروسي إلى 3 فرق كل منها مكون من 5 أشخاص في الـ180 دقيقة المخصصة وتمكنوا من تسجيل الوصول إلى جميع النقاط المحددة تقريبًا وبنتيجة عالية.
وتكمن صعوبة اجتياز هذه المرحلة في حقيقة أنها تتطلب قدرة كبيرة على التحمل، خاصة في مناخ إفريقيا الحار حيث صمد المظليون الروس في الاختبار وأكملوا بنجاح المرحلة الثالثة من المسابقة.
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسيةالمسابقة العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا 2022" في شرشال الجزائري
المسابقة العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا 2022" في شرشال الجزائري
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
وحضر رئيس الأكاديمية العسكرية في الجزائر العاصمة لتحية المشاركين في المسابقة، وأعرب عن تقديره لتنظيم الجانب الجزائري للمنافسة وتمنى التوفيق لجميع المشاركين.
وتشارك فرق من 16 دولة في المسابقة، وهي الصين، وبيلاروسيا، وروسيا، والجزائر، وفيتنام، وطاجيكستان، نيكاراغوا، قيرغيزستان، ومالي وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا وفنزويلا والهند والسودان وأوزبكستان.