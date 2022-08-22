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https://sputnikarabic.ae/20220822/روسيا-تطلب-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-بشأن-استفزازات-أوكرانيا-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1066735494.html
روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن استفزازات أوكرانيا حول محطة زابوروجيه النووية
روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن استفزازات أوكرانيا حول محطة زابوروجيه النووية
قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 أغسطس/آب فيما يتعلق بالاستفزازات... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T16:06+0000
2022-08-22T16:06+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب بوليانسكي عبر قناته على "تلغرام" اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بالاستفزازات الأوكرانية المستمرة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن بند جدول الأعمال" التهديدات للسلم والأمن الدوليين". طلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التحدث في الاجتماع. من المقرر أن تكون الساعة 22:00 بتوقيت موسكو يوم 23 أغسطس".وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في 20 أغسطس أن أوكرانيا استخدمت مواد سامة ضد الجيش الروسي في منطقة زابوروجيه، لافتة إلى إعداد وثائق تؤكد استخدام أوكرانيا للمواد السامة، وإرسالها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم السبت إنه "على خلفية الهزائم العسكرية في دونباس ومناطق أخرى، سمح نظام زيلينسكي بتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام عوامل كيميائية ضد العسكريين والمدنيين الروس".وأضاف البيان: "نُقل الجنود الروس الذين نفذوا مهاما في منطقة فاسيلييفكا السكنية بمنطقة زابوروجيه إلى مستشفى عسكري وظهرت عليهم علامات تسمم شديدة".
https://sputnikarabic.ae/20220812/موسكو-لم-يؤيد-أحد-الرواية-الأوكرانية-بشأن-محطة-زابوروجيه-النووية-في-مجلس-الأمن--1066328514.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة

روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن استفزازات أوكرانيا حول محطة زابوروجيه النووية

16:06 GMT 22.08.2022
© POOL / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© POOL
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قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 أغسطس/آب فيما يتعلق بالاستفزازات المستمرة لكييف حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وكتب بوليانسكي عبر قناته على "تلغرام" اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بالاستفزازات الأوكرانية المستمرة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، طلبنا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن بند جدول الأعمال" التهديدات للسلم والأمن الدوليين". طلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التحدث في الاجتماع. من المقرر أن تكون الساعة 22:00 بتوقيت موسكو يوم 23 أغسطس".

وقال الدبلوماسي: "في اليوم التالي الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، سيكون هناك اجتماع آخر بشأن أوكرانيا، وهو ما طلبته الدول الغربية".

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وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في 20 أغسطس أن أوكرانيا استخدمت مواد سامة ضد الجيش الروسي في منطقة زابوروجيه، لافتة إلى إعداد وثائق تؤكد استخدام أوكرانيا للمواد السامة، وإرسالها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم السبت إنه "على خلفية الهزائم العسكرية في دونباس ومناطق أخرى، سمح نظام زيلينسكي بتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام عوامل كيميائية ضد العسكريين والمدنيين الروس".
وأضاف البيان: "نُقل الجنود الروس الذين نفذوا مهاما في منطقة فاسيلييفكا السكنية بمنطقة زابوروجيه إلى مستشفى عسكري وظهرت عليهم علامات تسمم شديدة".
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