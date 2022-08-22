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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220822/قراصنة-راهديت-يدعون-أن-مرتكب-جريمة-دوغين-خدم-في-كتيبة-آزوف-1066724687.html
قراصنة "راهديت" يقولون إن مرتكب جريمة دوغين خدم في كتيبة "آزوف"
قراصنة "راهديت" يقولون إن مرتكب جريمة دوغين خدم في كتيبة "آزوف"
صرحت مجموعة "الهاكرز" الروسية "RaHDIt"، بأن المواطنة الأوكرانية ناتاليا بافلوفنا فوفك، التي ارتكبت جريمة اغتيال داريا دوغينا، وفقا لمكتب الأمن الفيدرالي... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T13:10+0000
2022-08-22T13:23+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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هذا وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ملابسات حادثة اغتيال الصحفية داريا دوغينا في ضواحي موسكو.وقال الجهاز في بيان: "ثبت أن الخدمات الخاصة الأوكرانية هي التي أعدت الجريمة وارتكبتها. والجاني مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا بافلوفنا فوفك، ولدت عام 1979".وتم نشر صورة هوية فوفك البالغة من العمر 43 عاما على موقع المجموعة.وأفادت وسائل إعلام روسية بمقتل ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي، ألكسندر دوغين، في تفجير إرهابي استهدف سيارتها في ضواحي موسكو.وذكرت مصادر خاصة أن عملية التفجير كانت تستهدف دوغين شخصيا، الذي كان يتنقل باستمرار برفقة ابنته في السيارة المذكورة.وأعلنت لجنة التحقيق الروسي أنها فتحت تحقيقا جنائيا بالحادث لمعرفة الأسباب والدوافع لهذه الجريمة الإرهابية.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

قراصنة "راهديت" يقولون إن مرتكب جريمة دوغين خدم في كتيبة "آزوف"

13:10 GMT 22.08.2022 (تم التحديث: 13:23 GMT 22.08.2022)
© Sputnik . Alexandr kryajev / الذهاب إلى بنك الصورداريا دوغينا ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي الكسندر دوغين
داريا دوغينا ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي الكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Alexandr kryajev
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صرحت مجموعة "الهاكرز" الروسية "RaHDIt"، بأن المواطنة الأوكرانية ناتاليا بافلوفنا فوفك، التي ارتكبت جريمة اغتيال داريا دوغينا، وفقا لمكتب الأمن الفيدرالي الروسي، كانت قد خدمت في فوج "آزوف" القومي (وهو منظمة إرهابية محظورة في روسيا).
هذا وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ملابسات حادثة اغتيال الصحفية داريا دوغينا في ضواحي موسكو.
وقال الجهاز في بيان: "ثبت أن الخدمات الخاصة الأوكرانية هي التي أعدت الجريمة وارتكبتها. والجاني مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا بافلوفنا فوفك، ولدت عام 1979".

وقالت مجموعة "RaHDIt"، على قناتها الخاصة على "تلغرام": "في وقت مبكر من 13 أبريل/نيسان، نشرنا على موقعنا أن ناتاليا فوفك (نيشبان)، منفذ الهجوم الإرهابي الذي قتلت فيه داريا دوجينا. جندي من فوج آزوف القومي".

وتم نشر صورة هوية فوفك البالغة من العمر 43 عاما على موقع المجموعة.
وأفادت وسائل إعلام روسية بمقتل ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي، ألكسندر دوغين، في تفجير إرهابي استهدف سيارتها في ضواحي موسكو.
وذكرت مصادر خاصة أن عملية التفجير كانت تستهدف دوغين شخصيا، الذي كان يتنقل باستمرار برفقة ابنته في السيارة المذكورة.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسي أنها فتحت تحقيقا جنائيا بالحادث لمعرفة الأسباب والدوافع لهذه الجريمة الإرهابية.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:39 GMT
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