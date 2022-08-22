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https://sputnikarabic.ae/20220822/مالي-تعيين-رئيس-وزراء-مؤقت-1066705102.html
مالي: تعيين رئيس وزراء مؤقت
مالي: تعيين رئيس وزراء مؤقت
عين رئيس المجلس العسكري في مالي العقيد عاصمي غوتا، رئيس وزراء مؤقتا للبلاد، وهو العقيد عبد الله مايغا، وفقا لبيان أعلنه التلفزيون الحكومي مساء الأحد. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T02:38+0000
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أخبار مالي
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الرباط - سبوتنيك.وسيحل مايغا محل رئيس الوزراء السابق تشوجويل كوكالا مايغا، الذي أعلن أنه يعاني مشاكل صحية ونقل إلى المستشفى قبل أيام.وكان العقيد عبد الله مايغا (40 عاما) يشغل منصب وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية والمتحدث الرسمي باسم الحكومة.وعين تشوجويل كوكالا مايغا رئيسا للوزراء بعد استيلاء الجيش على السلطة في مايو 2021، حيث كان قائدا لحركة 5 يونيو التي لعبت دورًا رئيسيًا في الاحتجاجات الشعبية التي سبقت الاستيلاء على السلطة من قبل الجيش عام 2020. ونقل قبل أيام إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية.
https://sputnikarabic.ae/20220820/الجيش-المالي-تحييد-90-إرهابيا-ومصادرة-كميات-كبيرة-من-الأسلحة-1066669506.html
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أخبار مالي
أخبار مالي

مالي: تعيين رئيس وزراء مؤقت

02:38 GMT 22.08.2022
© AFP 2022 / FLORENT VERGNESرئيس المجلس العسكري في مالي العقيد عاصمي غوتا
رئيس المجلس العسكري في مالي العقيد عاصمي غوتا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / FLORENT VERGNES
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عين رئيس المجلس العسكري في مالي العقيد عاصمي غوتا، رئيس وزراء مؤقتا للبلاد، وهو العقيد عبد الله مايغا، وفقا لبيان أعلنه التلفزيون الحكومي مساء الأحد.
الرباط - سبوتنيك.وسيحل مايغا محل رئيس الوزراء السابق تشوجويل كوكالا مايغا، الذي أعلن أنه يعاني مشاكل صحية ونقل إلى المستشفى قبل أيام.
وكان العقيد عبد الله مايغا (40 عاما) يشغل منصب وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية والمتحدث الرسمي باسم الحكومة.
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
الجيش المالي: تحييد 90 إرهابيا ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة
20 أغسطس, 19:08 GMT
وعين تشوجويل كوكالا مايغا رئيسا للوزراء بعد استيلاء الجيش على السلطة في مايو 2021، حيث كان قائدا لحركة 5 يونيو التي لعبت دورًا رئيسيًا في الاحتجاجات الشعبية التي سبقت الاستيلاء على السلطة من قبل الجيش عام 2020. ونقل قبل أيام إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية.
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