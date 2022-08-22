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https://sputnikarabic.ae/20220822/هوكشتاين-يتصل-بنائب-رئيس-البرلمان-اللبناني-قبل-طرح-تصوره-الخطي-حول-ترسيم-الحدود-1066741398.html
هوكشتاين يتصل بنائب رئيس البرلمان اللبناني قبل طرح تصوره الخطي حول ترسيم الحدود
هوكشتاين يتصل بنائب رئيس البرلمان اللبناني قبل طرح تصوره الخطي حول ترسيم الحدود
قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، إن المفاوض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أموس هوكشتاين سيتواصل معه خلال أسبوع، وذلك... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T18:29+0000
2022-08-22T18:29+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن مكتب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الاثنين: "أطلع بو صعب هوكشتاين على ما توصلت إليه آخر الاتصالات التي أجراها مع المسؤولين الإسرائيليين والتي كان آخرها منذ أيام قليلة، مؤكدا له أنه سيعاود التواصل معه خلال أسبوع لاستيضاح بعض النقاط تمهيدا لوضع تصوره خطيا لما ناقشه في لبنان خلال زيارته الأخيرة".وأضاف البيان أن: "بو صعب جدد التأكيد على موقف لبنان، لافتا إلى عامل الوقت الضاغط، ومشددا في هذا السياق، على ضرورة العمل ضمن المهل المقبولة لما فيه مصلحة التفاوض".وكانت مصادر إسرائيلية أفادت بأن اتفاق ترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل سيتضمن تنازلا إسرائيليا عن مقطع داخل البحر مقابل تنازل لبناني عن منطقة أكثر قربا من الشاطئ.وقالت المصادر لقناة 12 في الإسرائيلية إن "تسوية من هذا القبيل يعمل عليها عاموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي لإنهاء النزاع الحدودي لترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل".يشار إلى أن الولايات المتحدة كلفت هوكشتاين للتوسط بين بيروت وتل أبيب في قضية ترسيم الحدود المائية بينهما.
https://sputnikarabic.ae/20220821/إعلام-عبري-تنازل-إسرائيلي-مقابل-لبناني-لحل-أزمة-ترسيم-الحدود-المائية-بين-البلدين-1066703044.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, ترسيم الحدود

هوكشتاين يتصل بنائب رئيس البرلمان اللبناني قبل طرح تصوره الخطي حول ترسيم الحدود

18:29 GMT 22.08.2022
© facebook/Elie Sayeghالبرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© facebook/Elie Sayegh
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قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، إن المفاوض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أموس هوكشتاين سيتواصل معه خلال أسبوع، وذلك تمهيدا لوضع تصور خطي حول موضوع ترسيم الحدود البحرية اللبنانية المتنازع عليها مع إسرائيل.
بيروت - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن مكتب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الاثنين: "أطلع بو صعب هوكشتاين على ما توصلت إليه آخر الاتصالات التي أجراها مع المسؤولين الإسرائيليين والتي كان آخرها منذ أيام قليلة، مؤكدا له أنه سيعاود التواصل معه خلال أسبوع لاستيضاح بعض النقاط تمهيدا لوضع تصوره خطيا لما ناقشه في لبنان خلال زيارته الأخيرة".
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أمس, 21:30 GMT
وأضاف البيان أن: "بو صعب جدد التأكيد على موقف لبنان، لافتا إلى عامل الوقت الضاغط، ومشددا في هذا السياق، على ضرورة العمل ضمن المهل المقبولة لما فيه مصلحة التفاوض".
وكانت مصادر إسرائيلية أفادت بأن اتفاق ترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل سيتضمن تنازلا إسرائيليا عن مقطع داخل البحر مقابل تنازل لبناني عن منطقة أكثر قربا من الشاطئ.
وقالت المصادر لقناة 12 في الإسرائيلية إن "تسوية من هذا القبيل يعمل عليها عاموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي لإنهاء النزاع الحدودي لترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل".
يشار إلى أن الولايات المتحدة كلفت هوكشتاين للتوسط بين بيروت وتل أبيب في قضية ترسيم الحدود المائية بينهما.
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