https://sputnikarabic.ae/20220823/أمريكا-تعلق-على-تصريح-وزير-الطاقة-السعودي-عن-خفض-إنتاج-النفط-نواجه-أزمة-عالمية-1066754887.html

أمريكا تعلق على تصريح وزير الطاقة السعودي عن خفض إنتاج النفط: نواجه أزمة عالمية

أمريكا تعلق على تصريح وزير الطاقة السعودي عن خفض إنتاج النفط: نواجه أزمة عالمية

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تناقش مع شركائها حول العالم، ضمان إمدادات ثابتة من الطاقة العالمية، لمواجهة الأزمة الناتجة عن الوضع في أوكرانيا. 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T10:22+0000

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2022-08-23T10:22+0000

السعودية

العالم العربي

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جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ردا على التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في حوار مع شبكة "بلومبيرغ"، الاثنين، عن إمكانية خفض "أوبك+" لإنتاج النفط في أي وقت للتعامل مع التحديات.وقال الأمير عبد العزيز: "لقد أصبحت مجموعة أوبك بلس أكثر التزامًا ومرونة. كما أن لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق، وتشمل هذه الوسائل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة، وهو ما أثبتته مجموعة أوبك بلس مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021".وأضاف: "إننا نناقش ضمان إمدادات ثابتة من الطاقة العالمية على أساس ثنائي، وعلى أساس متعدد الأطراف مع شركائنا في جميع أنحاء العالم. ستستمر هذه المحادثات، لا سيما أننا نواجه أزمة طاقة زادت حدتها بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا".وتابع: "من جانبنا، فعلنا ما في وسعنا محليًا من خلال الاستفادة من احتياطي البترول الاستراتيجي الخاص بنا بوتيرة غير مسبوقة، وكذلك من خلال العمل مع الحلفاء في جميع أنحاء العالم لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال للحلفاء والشركاء، خاصة مع اقتراب الشتاء".

https://sputnikarabic.ae/20220822/وزير-الطاقة-السعودي-أوبك-بلس-يمكنها-خفض-الإنتاج-في-أي-وقت-1066743502.html

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