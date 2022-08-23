https://sputnikarabic.ae/20220823/أمريكا-تعلق-على-تصريح-وزير-الطاقة-السعودي-عن-خفض-إنتاج-النفط-نواجه-أزمة-عالمية-1066754887.html
أمريكا تعلق على تصريح وزير الطاقة السعودي عن خفض إنتاج النفط: نواجه أزمة عالمية
أمريكا تعلق على تصريح وزير الطاقة السعودي عن خفض إنتاج النفط: نواجه أزمة عالمية
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تناقش مع شركائها حول العالم، ضمان إمدادات ثابتة من الطاقة العالمية، لمواجهة الأزمة الناتجة عن الوضع في أوكرانيا. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T10:22+0000
2022-08-23T10:22+0000
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جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ردا على التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في حوار مع شبكة "بلومبيرغ"، الاثنين، عن إمكانية خفض "أوبك+" لإنتاج النفط في أي وقت للتعامل مع التحديات.وقال الأمير عبد العزيز: "لقد أصبحت مجموعة أوبك بلس أكثر التزامًا ومرونة. كما أن لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق، وتشمل هذه الوسائل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة، وهو ما أثبتته مجموعة أوبك بلس مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021".وأضاف: "إننا نناقش ضمان إمدادات ثابتة من الطاقة العالمية على أساس ثنائي، وعلى أساس متعدد الأطراف مع شركائنا في جميع أنحاء العالم. ستستمر هذه المحادثات، لا سيما أننا نواجه أزمة طاقة زادت حدتها بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا".وتابع: "من جانبنا، فعلنا ما في وسعنا محليًا من خلال الاستفادة من احتياطي البترول الاستراتيجي الخاص بنا بوتيرة غير مسبوقة، وكذلك من خلال العمل مع الحلفاء في جميع أنحاء العالم لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال للحلفاء والشركاء، خاصة مع اقتراب الشتاء".
https://sputnikarabic.ae/20220822/وزير-الطاقة-السعودي-أوبك-بلس-يمكنها-خفض-الإنتاج-في-أي-وقت-1066743502.html
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السعودية, العالم العربي
أمريكا تعلق على تصريح وزير الطاقة السعودي عن خفض إنتاج النفط: نواجه أزمة عالمية
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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تناقش مع شركائها حول العالم، ضمان إمدادات ثابتة من الطاقة العالمية، لمواجهة الأزمة الناتجة عن الوضع في أوكرانيا.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ردا على التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في حوار مع شبكة "بلومبيرغ"
، الاثنين، عن إمكانية خفض "أوبك+" لإنتاج النفط في أي وقت للتعامل مع التحديات.
وقال الأمير عبد العزيز: "لقد أصبحت مجموعة أوبك بلس أكثر التزامًا ومرونة. كما أن لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق، وتشمل هذه الوسائل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة، وهو ما أثبتته مجموعة أوبك بلس مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021".
وردا على سؤال عن تصريح وزير الطاقة السعودي، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نحن لسنا عضوًا في أوبك، ولسنا عضوًا في أوبك بلس، ولكن بالطبع لدينا علاقات وثيقة مع العديد من أعضاء أوبك بلس"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".
وأضاف: "إننا نناقش ضمان إمدادات ثابتة من الطاقة العالمية على أساس ثنائي، وعلى أساس متعدد الأطراف مع شركائنا في جميع أنحاء العالم. ستستمر هذه المحادثات، لا سيما أننا نواجه أزمة طاقة زادت حدتها بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا".
وتابع: "من جانبنا، فعلنا ما في وسعنا محليًا من خلال الاستفادة من احتياطي البترول الاستراتيجي الخاص بنا بوتيرة غير مسبوقة، وكذلك من خلال العمل مع الحلفاء في جميع أنحاء العالم لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال للحلفاء والشركاء، خاصة مع اقتراب الشتاء".