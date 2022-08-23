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الرئيس البولندي يدعو "لتفكيك" خط غاز "التيار الشمالي 2"
الرئيس البولندي يدعو "لتفكيك" خط غاز "التيار الشمالي 2"
قال الرئيس البولندي أندريه دودا في اجتماع لمنتدى "منصة القرم" إن خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" (نورد ستريم 2) يحتاج إلى التفكيك الكامل بسبب العملية... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T13:42+0000
2022-08-23T13:42+0000
روسيا
بولندا
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وشدد دودا على أن "التغيير في السياسة لا يشمل فقط تعليق نورد ستريم2، ولكن أيضًا التصفية والتفكيك الكامل لخط أنابيب الغاز"."نورد ستريم 2" هو خط أنابيب غاز يبلغ طوله أكثر من 1200 كيلومتر، ويمتد بين روسيا وألمانيا على طول قاع بحر البلطيق.وتأتي تصريحات دودا بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا عند افتتاح التداول، اليوم الثلاثاء، بنسبة 3%، لتقترب من 3000 دولار لكل ألف متر مكعب.وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، أعلن رئيس شركة غازبروم، أليكسي ميلر، أن خط الأنابيب جاهز تمامًا للتشغيل، ومع ذلك، بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمدت برلين الإجراءات المتعلقة بالمشروع.ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "منصة القرم" بأنه "تجمع مناصري النازيين الجدد" الذين يديرون نظام الحكم الحالي في أوكرانيا، بينما وصفها المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف بتجمع "مناوئي روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20220823/العقود-الآجلة-للغاز-الأمريكي-تقفز-لأعلى-مستوى-منذ-عام-2008-1066760225.html
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روسيا, بولندا
روسيا, بولندا

الرئيس البولندي يدعو "لتفكيك" خط غاز "التيار الشمالي 2"

13:42 GMT 23.08.2022
© Sputnik . Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس البولندي أندريه دودا
الرئيس البولندي أندريه دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
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قال الرئيس البولندي أندريه دودا في اجتماع لمنتدى "منصة القرم" إن خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" (نورد ستريم 2) يحتاج إلى التفكيك الكامل بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وشدد دودا على أن "التغيير في السياسة لا يشمل فقط تعليق نورد ستريم2، ولكن أيضًا التصفية والتفكيك الكامل لخط أنابيب الغاز".

وأضاف دودا أن "بناء خط الأنابيب بدأ بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، و"استرضاء" العديد من الدول للكرملين لمواصلة العمل بالطريقة القديمة.

"نورد ستريم 2" هو خط أنابيب غاز يبلغ طوله أكثر من 1200 كيلومتر، ويمتد بين روسيا وألمانيا على طول قاع بحر البلطيق.
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12:07 GMT
وتأتي تصريحات دودا بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا عند افتتاح التداول، اليوم الثلاثاء، بنسبة 3%، لتقترب من 3000 دولار لكل ألف متر مكعب.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، أعلن رئيس شركة غازبروم، أليكسي ميلر، أن خط الأنابيب جاهز تمامًا للتشغيل، ومع ذلك، بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمدت برلين الإجراءات المتعلقة بالمشروع.
ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "منصة القرم" بأنه "تجمع مناصري النازيين الجدد" الذين يديرون نظام الحكم الحالي في أوكرانيا، بينما وصفها المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف بتجمع "مناوئي روسيا".
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