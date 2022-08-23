https://sputnikarabic.ae/20220823/العقود-الآجلة-للغاز-الأمريكي-تقفز-لأعلى-مستوى-منذ-عام-2008-1066760225.html

العقود الآجلة للغاز الأمريكي تقفز لأعلى مستوى منذ عام 2008

العقود الآجلة للغاز الأمريكي تقفز لأعلى مستوى منذ عام 2008

قفزت أسعار الغاز في الولايات المتحدة لأول مرة منذ 14 عامًا فوق 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (مليون وحدة حرارية بريطانية)، وفقًا لبيانات التداول في... 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T12:07+0000

2022-08-23T12:07+0000

2022-08-23T12:07+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

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وارتفعت العقود الآجلة لشهر سبتمبر/أيلول، للغاز بنسبة 1.93% إلى 9.963 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ووصلت قبل ذلك بدقائق إلى 10.005 دولارات، وهو ما يعادل نحو 357 دولارًا لكل ألف متر مكعب، حيث تعتبر هذه القيمة رقمًا قياسيًا منذ يوليو/تموز 2008.وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا عند افتتاح التداول، اليوم الثلاثاء، بنسبة 3%، لتقترب من 3000 دولار لكل ألف متر مكعب.وبحسب بيانات بورصة لندن ICE، فإن أقرب العقود الآجلة (على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) افتتحت عند مستوى 2984.9 دولار (+ 4.3%). اعتبارًا من الساعة 9:18 بتوقيت موسكو، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.2% لتصل إلى 2954 دولارًا لكل ألف متر مكعب. تستند ديناميكيات عروض الأسعار إلى سعر التسوية لليوم السابق 2861.6 دولار، والذي أصبح رقما قياسيا في التاريخ منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.وتتأثر الأسعار بشكل أساسي بالمخاوف من أن الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم لن تستأنف بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، والتي كانت شركة غازبروم قد حددتها في الفترة من 31 أغسطس /آب إلى 2 سبتمبر.وبسبب التأخير في عودة توربينات سيمنز من الإصلاحات، يعمل خط الأنابيب الآن بنسبة 20% فقط من طاقته الكاملة، حيث توفر وحدة واحدة فقط في محطة ضاغط بورتوفايا للضخ.

https://sputnikarabic.ae/20220822/من-يزيد؟-ميدفيديف-يتوقع-زيادة-أخرى-في-سعر-الغاز-عالميا-1066709418.html

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