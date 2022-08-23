https://sputnikarabic.ae/20220823/العقود-الآجلة-للغاز-الأمريكي-تقفز-لأعلى-مستوى-منذ-عام-2008-1066760225.html
العقود الآجلة للغاز الأمريكي تقفز لأعلى مستوى منذ عام 2008
العقود الآجلة للغاز الأمريكي تقفز لأعلى مستوى منذ عام 2008
قفزت أسعار الغاز في الولايات المتحدة لأول مرة منذ 14 عامًا فوق 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (مليون وحدة حرارية بريطانية)، وفقًا لبيانات التداول في... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T12:07+0000
2022-08-23T12:07+0000
2022-08-23T12:07+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1060756417_0:137:2501:1543_1920x0_80_0_0_cdcd76ca917982b54ebedbc81a34b23d.jpg
وارتفعت العقود الآجلة لشهر سبتمبر/أيلول، للغاز بنسبة 1.93% إلى 9.963 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ووصلت قبل ذلك بدقائق إلى 10.005 دولارات، وهو ما يعادل نحو 357 دولارًا لكل ألف متر مكعب، حيث تعتبر هذه القيمة رقمًا قياسيًا منذ يوليو/تموز 2008.وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا عند افتتاح التداول، اليوم الثلاثاء، بنسبة 3%، لتقترب من 3000 دولار لكل ألف متر مكعب.وبحسب بيانات بورصة لندن ICE، فإن أقرب العقود الآجلة (على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) افتتحت عند مستوى 2984.9 دولار (+ 4.3%). اعتبارًا من الساعة 9:18 بتوقيت موسكو، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.2% لتصل إلى 2954 دولارًا لكل ألف متر مكعب. تستند ديناميكيات عروض الأسعار إلى سعر التسوية لليوم السابق 2861.6 دولار، والذي أصبح رقما قياسيا في التاريخ منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.وتتأثر الأسعار بشكل أساسي بالمخاوف من أن الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم لن تستأنف بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، والتي كانت شركة غازبروم قد حددتها في الفترة من 31 أغسطس /آب إلى 2 سبتمبر.وبسبب التأخير في عودة توربينات سيمنز من الإصلاحات، يعمل خط الأنابيب الآن بنسبة 20% فقط من طاقته الكاملة، حيث توفر وحدة واحدة فقط في محطة ضاغط بورتوفايا للضخ.
https://sputnikarabic.ae/20220822/من-يزيد؟-ميدفيديف-يتوقع-زيادة-أخرى-في-سعر-الغاز-عالميا-1066709418.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1060756417_130:0:2369:1679_1920x0_80_0_0_995a1adcfe1e40ad73c09b36c0c78bbd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
العقود الآجلة للغاز الأمريكي تقفز لأعلى مستوى منذ عام 2008
تابعنا عبر
قفزت أسعار الغاز في الولايات المتحدة لأول مرة منذ 14 عامًا فوق 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (مليون وحدة حرارية بريطانية)، وفقًا لبيانات التداول في بورصة نيويورك.
وارتفعت العقود الآجلة لشهر سبتمبر/أيلول، للغاز بنسبة 1.93% إلى 9.963 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ووصلت قبل ذلك بدقائق إلى 10.005 دولارات، وهو ما يعادل نحو 357 دولارًا لكل ألف متر مكعب، حيث تعتبر هذه القيمة رقمًا قياسيًا منذ يوليو/تموز 2008.
وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا عند افتتاح التداول، اليوم الثلاثاء، بنسبة 3%، لتقترب من 3000 دولار لكل ألف متر مكعب.
وبحسب بيانات بورصة لندن ICE، فإن أقرب العقود الآجلة (على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) افتتحت عند مستوى 2984.9 دولار (+ 4.3%). اعتبارًا من الساعة 9:18 بتوقيت موسكو، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.2% لتصل إلى 2954 دولارًا لكل ألف متر مكعب. تستند ديناميكيات عروض الأسعار إلى سعر التسوية لليوم السابق 2861.6 دولار، والذي أصبح رقما قياسيا في التاريخ منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.
وتتأثر الأسعار
بشكل أساسي بالمخاوف من أن الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم لن تستأنف بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، والتي كانت شركة غازبروم قد حددتها في الفترة من 31 أغسطس /آب إلى 2 سبتمبر.
وبسبب التأخير في عودة توربينات سيمنز من الإصلاحات، يعمل خط الأنابيب الآن بنسبة 20% فقط من طاقته الكاملة، حيث توفر وحدة واحدة فقط في محطة ضاغط بورتوفايا للضخ.