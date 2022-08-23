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https://sputnikarabic.ae/20220823/القوات-الروسية-تقتني-المزيد-من-المقاتلات-القاذفة-سو-34-1066748697.html
القوات الروسية تقتني المزيد من المقاتلات القاذفة "سو-34"
القوات الروسية تقتني المزيد من المقاتلات القاذفة "سو-34"
شهد معرض الأسلحة المصاحب لمنتدى "آرميا 2022" العسكري الفني في ضواحي موسكو توقيع صفقات أسلحة. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T06:50+0000
2022-08-23T07:06+0000
آرميا 2022
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وأخبر سيرغي تشيميزوف، مدير عام مؤسسة "روستيخ" التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، الصحفيين بأن مصانع تابعة لـ"روستيخ" وقعت عقود توريد ما تزيد قيمته على 130 مليار روبل للجيش الروسي.وبين الأسلحة والمعدات العسكرية التي تعاقدت وزارة الدفاع الروسية على شرائها من "روستيخ" طائرات "سو-34" ومروحيات "كا-52إم" و"مي-28إن إم" ودبابات "تي-72بي3" و"تي-80بي في".وإجمالاً، تعاقدت وزارة الدفاع الروسية على شراء ما تزيد قيمته على 525 مليار روبل من المصانع العسكرية الروسية.كما شهد معرض "آرميا 2022" توقيع صفقات لتصدير منتجات المصانع العسكرية الروسية إلى الخارج. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" وقعت عقدين لتصدير ما تقارب قيمته 400 مليون دولار إلى الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20220819/آرميا-2022-مقاتلة-الجيل-الخامس-تخطف-اهتمام-الوفود-الأجنبية-1066617517.html
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آرميا 2022
آرميا 2022

القوات الروسية تقتني المزيد من المقاتلات القاذفة "سو-34"

06:50 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 07:06 GMT 23.08.2022)
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورسير من الطائرات "الماس كوبينسكي" من طائرات ميغ-29 و سو-30 إس إم "الفرسان الروس" و"ستريجي" في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022
سير من الطائرات الماس كوبينسكي من طائرات ميغ-29 و سو-30 إس إم الفرسان الروس وستريجي في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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شهد معرض الأسلحة المصاحب لمنتدى "آرميا 2022" العسكري الفني في ضواحي موسكو توقيع صفقات أسلحة.
وأخبر سيرغي تشيميزوف، مدير عام مؤسسة "روستيخ" التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، الصحفيين بأن مصانع تابعة لـ"روستيخ" وقعت عقود توريد ما تزيد قيمته على 130 مليار روبل للجيش الروسي.
وبين الأسلحة والمعدات العسكرية التي تعاقدت وزارة الدفاع الروسية على شرائها من "روستيخ" طائرات "سو-34" ومروحيات "كا-52إم" و"مي-28إن إم" ودبابات "تي-72بي3" و"تي-80بي في".
وإجمالاً، تعاقدت وزارة الدفاع الروسية على شراء ما تزيد قيمته على 525 مليار روبل من المصانع العسكرية الروسية.
كما شهد معرض "آرميا 2022" توقيع صفقات لتصدير منتجات المصانع العسكرية الروسية إلى الخارج. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" وقعت عقدين لتصدير ما تقارب قيمته 400 مليون دولار إلى الخارج.
منتدى الجيش 2022 الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
"آرميا 2022": مقاتلة الجيل الخامس تخطف اهتمام الوفود الأجنبية
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