https://sputnikarabic.ae/20220823/القوات-الروسية-تقتني-المزيد-من-المقاتلات-القاذفة-سو-34-1066748697.html
القوات الروسية تقتني المزيد من المقاتلات القاذفة "سو-34"
القوات الروسية تقتني المزيد من المقاتلات القاذفة "سو-34"
شهد معرض الأسلحة المصاحب لمنتدى "آرميا 2022" العسكري الفني في ضواحي موسكو توقيع صفقات أسلحة. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T06:50+0000
2022-08-23T06:50+0000
2022-08-23T07:06+0000
آرميا 2022
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وأخبر سيرغي تشيميزوف، مدير عام مؤسسة "روستيخ" التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، الصحفيين بأن مصانع تابعة لـ"روستيخ" وقعت عقود توريد ما تزيد قيمته على 130 مليار روبل للجيش الروسي.وبين الأسلحة والمعدات العسكرية التي تعاقدت وزارة الدفاع الروسية على شرائها من "روستيخ" طائرات "سو-34" ومروحيات "كا-52إم" و"مي-28إن إم" ودبابات "تي-72بي3" و"تي-80بي في".وإجمالاً، تعاقدت وزارة الدفاع الروسية على شراء ما تزيد قيمته على 525 مليار روبل من المصانع العسكرية الروسية.كما شهد معرض "آرميا 2022" توقيع صفقات لتصدير منتجات المصانع العسكرية الروسية إلى الخارج. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" وقعت عقدين لتصدير ما تقارب قيمته 400 مليون دولار إلى الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20220819/آرميا-2022-مقاتلة-الجيل-الخامس-تخطف-اهتمام-الوفود-الأجنبية-1066617517.html
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آرميا 2022
القوات الروسية تقتني المزيد من المقاتلات القاذفة "سو-34"
06:50 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 07:06 GMT 23.08.2022) تابعنا عبر
شهد معرض الأسلحة المصاحب لمنتدى "آرميا 2022" العسكري الفني في ضواحي موسكو توقيع صفقات أسلحة.
وأخبر
سيرغي تشيميزوف، مدير عام مؤسسة "روستيخ" التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، الصحفيين بأن مصانع تابعة لـ"روستيخ" وقعت عقود توريد ما تزيد قيمته على 130 مليار روبل للجيش الروسي.
وبين الأسلحة والمعدات العسكرية التي تعاقدت وزارة الدفاع الروسية على شرائها من "روستيخ" طائرات "سو-34" ومروحيات "كا-52إم" و"مي-28إن إم" ودبابات "تي-72بي3" و"تي-80بي في".
وإجمالاً، تعاقدت وزارة الدفاع الروسية على شراء ما تزيد قيمته على 525 مليار روبل من المصانع العسكرية الروسية.
كما شهد معرض "آرميا 2022" توقيع صفقات لتصدير منتجات المصانع العسكرية الروسية إلى الخارج. وقالت
وزارة الدفاع الروسية إن شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" وقعت عقدين لتصدير ما تقارب قيمته 400 مليون دولار إلى الخارج.