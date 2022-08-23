https://sputnikarabic.ae/20220823/المفوضية-الأوروبية-وزراء-الاتحاد-الأوروبي-يحددون-موقفهم-بشأن-التأشيرات-للروس-قريبا-1066755892.html
المفوضية الأوروبية: وزراء الاتحاد الأوروبي يحددون موقفهم بشأن التأشيرات للروس قريبا
المفوضية الأوروبية: وزراء الاتحاد الأوروبي يحددون موقفهم بشأن التأشيرات للروس قريبا
قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن “المفوضية الأوروبية تتوقع أن يقوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T10:58+0000
2022-08-23T10:58+0000
2022-08-23T10:58+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأوضحت سبينانت، اليوم الثلاثاء: "الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية، حيث سيناقش الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي (جوزيب بوريل)، وكذلك وزراء الخارجية هذه القضية من أجل التوصل إلى موقف منسق بشأنها".وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه لا يؤيد فكرة فرض حظر كامل على تأشيرات دخول الروس.وجاءت تصريحات بوريل خلال مشاركته في مؤتمر دولي في مدينة سانتاندير الإسبانية، حيث قال: "هذا اقتراح مثير للجدل للغاية... لقد اتخذت بعض الدول بالفعل إجراءات معينة في هذا الصدد، والبعض الآخر لن يدعمه. أعتقد أن منع جميع الروس من الدخول ليس فكرة جيدة. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر انتقائية".ووفقا له، لا ينبغي السماح لكبار رجال الأعمال الروس بدخول الاتحاد الأوروبي، "ولكن هناك العديد من الروس الذين يريدون مغادرة البلاد، وليسوا مستعدين للوجود هناك في مثل هذا الوضع. لا يمكننا إغلاق الباب أمام مثل هؤلاء الروس، لا أعتقد أن هذه فكرة جيدة".
https://sputnikarabic.ae/20220822/بوريل-مهمة-الاتحاد-الأوروبي-لتدريب-الجيش-الأوكراني-ستتمركز-بإحدى-الدول-المتاخمة-لأوكرانيا-1066717964.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية: وزراء الاتحاد الأوروبي يحددون موقفهم بشأن التأشيرات للروس قريبا
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قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن “المفوضية الأوروبية تتوقع أن يقوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي في العاصمة التشيكية براغ، يومي 30 و31 أغسطس/آب، باتخاذ موقف منسق بشأن التأشيرات للمواطنين الروس.
وأوضحت سبينانت، اليوم الثلاثاء: "الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية، حيث سيناقش الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي (جوزيب بوريل)، وكذلك وزراء الخارجية هذه القضية من أجل التوصل إلى موقف منسق بشأنها".
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه لا يؤيد فكرة فرض حظر كامل على تأشيرات دخول الروس.
وجاءت تصريحات بوريل خلال مشاركته في مؤتمر دولي في مدينة سانتاندير الإسبانية، حيث قال: "هذا اقتراح مثير للجدل للغاية... لقد اتخذت بعض الدول بالفعل إجراءات معينة في هذا الصدد، والبعض الآخر لن يدعمه. أعتقد أن منع جميع الروس من الدخول ليس فكرة جيدة. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر انتقائية".
ووفقا له
، لا ينبغي السماح لكبار رجال الأعمال الروس بدخول الاتحاد الأوروبي، "ولكن هناك العديد من الروس الذين يريدون مغادرة البلاد، وليسوا مستعدين للوجود هناك في مثل هذا الوضع. لا يمكننا إغلاق الباب أمام مثل هؤلاء الروس، لا أعتقد أن هذه فكرة جيدة".