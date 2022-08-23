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https://sputnikarabic.ae/20220823/انطلاق-نصف-نهائي-بياتلون-الدبابات-في-ألابينو-فيديو-1066750916.html
انطلاق نصف نهائي "بياتلون الدبابات" في ألابينو... فيديو
انطلاق نصف نهائي "بياتلون الدبابات" في ألابينو... فيديو
تقام مباريات نصف نهائي "بياتلون الدبابات" في ضواحي موسكو، اليوم الثلاثاء 23 أغسطس/آب، والتي تندرج ضمن فعاليات "مسابقة ألعاب الجيش الدولية 2022". 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T08:13+0000
2022-08-23T08:19+0000
روسيا
آرميا 2022
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وتتنافس فرق من روسيا وبيلاروسيا وأوزبكستان ومنغوليا في نصف نهائي دوري الدرجة الأولى في ملعب تدريب ألابينو في منطقة موسكو.في المجموع، يشارك 21 فريقا من دول مختلفة في "بياتلون الدبابات" هذا العام، مقسمة على قسمين، اعتمادا على نتائج أداء العام الماضي.يمثل القسم الأول روسيا والصين وأذربيجان وبيلاروسيا وفيتنام وفنزويلا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان ومنغوليا، وضم القسم الثاني أبخازيا وأرمينيا وزيمبابوي وإيران ولاوس ومالي وميانمار وسوريا والسودان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية.
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روسيا, آرميا 2022
روسيا, آرميا 2022

انطلاق نصف نهائي "بياتلون الدبابات" في ألابينو... فيديو

08:13 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 08:19 GMT 23.08.2022)
© Sputnik . Dmitriy Shorkovسباق "بياتلون الدبابات 2-19" - طاقم الدبابات من سوريا في حقل ألابينو بضواحي موسكو
سباق بياتلون الدبابات 2-19 - طاقم الدبابات من سوريا في حقل ألابينو بضواحي موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Sputnik . Dmitriy Shorkov
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تقام مباريات نصف نهائي "بياتلون الدبابات" في ضواحي موسكو، اليوم الثلاثاء 23 أغسطس/آب، والتي تندرج ضمن فعاليات "مسابقة ألعاب الجيش الدولية 2022".
وتتنافس فرق من روسيا وبيلاروسيا وأوزبكستان ومنغوليا في نصف نهائي دوري الدرجة الأولى في ملعب تدريب ألابينو في منطقة موسكو.
في المجموع، يشارك 21 فريقا من دول مختلفة في "بياتلون الدبابات" هذا العام، مقسمة على قسمين، اعتمادا على نتائج أداء العام الماضي.
يمثل القسم الأول روسيا والصين وأذربيجان وبيلاروسيا وفيتنام وفنزويلا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان ومنغوليا، وضم القسم الثاني أبخازيا وأرمينيا وزيمبابوي وإيران ولاوس ومالي وميانمار وسوريا والسودان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية.
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