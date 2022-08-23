https://sputnikarabic.ae/20220823/بريطانيا-طلاب-الطب-يواجهون-أزمة-عدم-القدرة-على-دفع-فواتيرهم-وتخوفات-بشأن-مستقبلهم--1066762616.html
بريطانيا... طلاب الطب يواجهون أزمة عدم القدرة على دفع فواتيرهم وتخوفات بشأن مستقبلهم
بريطانيا... طلاب الطب يواجهون أزمة عدم القدرة على دفع فواتيرهم وتخوفات بشأن مستقبلهم
يواجه 6 طلاب من بين كل 10 يدرسون الطب في المملكة المتحدة من عدم القدرة على الإنفاق على الطعام والملابس والتدفئة، وذلك بسبب عدم قدرة نظام دعم الطلاب على... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T13:04+0000
2022-08-23T13:04+0000
2022-08-23T13:04+0000
المملكة المتحدة
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وأوضح استطلاع نشرته الجمعية الطبية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن قرابة 62 % من الطلاب يعانون من عدم القدرة على توفير الضروريات، بينما قرابة 54 % يقولون إنهم بحاجة للعمل أكثر لكي يتمكنوا من دفع فواتيرهم. وبالطبع يرى الطلاب أن كل هذه الأمور تؤثر على دراستهم. وقال الرئيس المشارك في لجنة طلاب الطب إن نظام تمويل الطلاب في المملكة المتحدة معطل وبحاجة ماسة للإصلاح. وحسب الاستطلاع، فالطلاب مثقلون بالديون، ولديهم أسئلة عن عملهم في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، التي تعاني نقصا حادا يبلغ 8 آلاف طبيب في إنجلترا وحدها. وهناك تحذيرات من عدم القدرة على تدريب طلاب الطب فيما بعد، في وقت لا يمكن السيطرة فيه على الأسعار. الاستطلاع الذي تضمن 1119 طالبا عبر المملكة المتحدة وجد أيضا أن طالبا واحدا من كل 25 يعتمد على بنك الطعام في الغذاء.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المملكة المتحدة
بريطانيا... طلاب الطب يواجهون أزمة عدم القدرة على دفع فواتيرهم وتخوفات بشأن مستقبلهم
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يواجه 6 طلاب من بين كل 10 يدرسون الطب في المملكة المتحدة من عدم القدرة على الإنفاق على الطعام والملابس والتدفئة، وذلك بسبب عدم قدرة نظام دعم الطلاب على المساعدة.
وأوضح استطلاع نشرته الجمعية الطبية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن قرابة 62 % من الطلاب يعانون من عدم القدرة على توفير الضروريات، بينما قرابة 54 % يقولون إنهم بحاجة للعمل أكثر لكي يتمكنوا من دفع فواتيرهم.
وبالطبع يرى الطلاب أن كل هذه الأمور تؤثر على دراستهم.
وقال الرئيس المشارك في لجنة طلاب الطب إن نظام تمويل الطلاب في المملكة المتحدة معطل وبحاجة ماسة للإصلاح.
وحسب الاستطلاع، فالطلاب مثقلون بالديون، ولديهم أسئلة عن عملهم في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، التي تعاني نقصا حادا يبلغ 8 آلاف طبيب في إنجلترا وحدها.
وهناك تحذيرات من عدم القدرة على تدريب طلاب الطب فيما بعد، في وقت لا يمكن السيطرة فيه على الأسعار
.
الاستطلاع الذي تضمن 1119 طالبا عبر المملكة المتحدة وجد أيضا أن طالبا واحدا من كل 25 يعتمد على بنك الطعام في الغذاء.