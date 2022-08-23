https://sputnikarabic.ae/20220823/تقرير-أمريكي-يكشف-مواجهة-الأمم-المتحدة-لعجز-قياسي-في-أموال-المساعدات-الإنسانية-1066747303.html
تقرير أمريكي يكشف مواجهة الأمم المتحدة لعجز قياسي في أموال المساعدات الإنسانية
تقرير أمريكي يكشف مواجهة الأمم المتحدة لعجز قياسي في أموال المساعدات الإنسانية
تواجه وكالات الأمم المتحدة نقصا قياسيا في تمويل المساعدات الإنسانية للبلدان في جميع أنحاء العالم وسط تزايد الاحتياجات في العديد من الدول، فضلا عن تركيز الدول... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T05:11+0000
2022-08-23T05:11+0000
2022-08-23T05:11+0000
العالم
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن مساهمات الدول الغنية قد زادت بشكل طفيف هذا العام، ولكن بمعدل أبطأ بكثير من حجم الأموال المطلوبة، مما أدى إلى حقيقة أن تمويل الأزمات الإنسانية يتراجع بشكل كبير عن الحجم المطلوب لتلبية الاحتياجات الأساسية.وأشارت منظمات المساعدات الإنسانية واللاجئين إلى أن الدول الممولة تعبر عن اهتمام أكبر بكثير بسكان أوكرانيا من سكان الشرق الأوسط أو إفريقيا، ولا سيما بسبب الموقف تجاه القضية الأوكرانية في السياسة الداخلية. وتشير الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى الوضع في أوكرانيا، أدت أزمة الغذاء، ووباء الفيروس التاجي، والأزمة في أفغانستان، فضلا عن الصراعات المستمرة في البلدان الأخرى، إلى نقص التمويل وزيادة عدد الأشخاص الذين بحاجة إلى مساعدة إنسانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم
تقرير أمريكي يكشف مواجهة الأمم المتحدة لعجز قياسي في أموال المساعدات الإنسانية
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تواجه وكالات الأمم المتحدة نقصا قياسيا في تمويل المساعدات الإنسانية للبلدان في جميع أنحاء العالم وسط تزايد الاحتياجات في العديد من الدول، فضلا عن تركيز الدول الغنية المانحة على الوضع في أوكرانيا.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة
"نيويورك تايمز"، فإن مساهمات الدول الغنية قد زادت بشكل طفيف هذا العام، ولكن بمعدل أبطأ بكثير من حجم الأموال المطلوبة، مما أدى إلى حقيقة أن تمويل الأزمات
الإنسانية يتراجع بشكل كبير عن الحجم المطلوب لتلبية الاحتياجات الأساسية.
وقال مارتن غريفيث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: "هذه هي أكبر فجوة في التمويل نشهدها على الإطلاق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن عدد الأشخاص المحتاجين إلى الدعم يتزايد بسرعة".
وأشارت منظمات المساعدات الإنسانية واللاجئين إلى أن الدول الممولة تعبر عن اهتمام أكبر بكثير بسكان أوكرانيا من سكان الشرق الأوسط أو إفريقيا، ولا سيما بسبب الموقف تجاه القضية الأوكرانية في السياسة الداخلية.
وأضاف التقرير إلى أن الأمم المتحدة، على خلفية حقيقة أن الأموال المخصصة لأوكرانيا، وفقا لبياناتهم، كافية نسبيا، فإنها تدعو بشكل متزايد الدول المانحة والمؤسسات الخاصة إلى التعبير عن نفس الكرم فيما يتعلق بالدول الأخرى حيث هناك أزمة إنسانية.
وتشير الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى الوضع في أوكرانيا، أدت أزمة الغذاء، ووباء الفيروس التاجي، والأزمة في أفغانستان، فضلا عن الصراعات المستمرة في البلدان الأخرى، إلى نقص التمويل وزيادة عدد الأشخاص الذين بحاجة إلى مساعدة إنسانية.