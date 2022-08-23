https://sputnikarabic.ae/20220823/رئيسي-من-يسير-على-الطريق-الصحيح-يصبح-مثل-قاسم-سليماني-1066751290.html
رئيسي: من يسير على الطريق الصحيح يصبح مثل قاسم سليماني
رئيسي: من يسير على الطريق الصحيح يصبح مثل قاسم سليماني
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "من يسير على الطريق الصحيح سيصبح مثل قاسم سليماني الذي وصفه قائد الثورة الإسلامية بأن حياته تحولت إلى مدرسة". 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T08:50+0000
2022-08-23T08:50+0000
2022-08-23T08:50+0000
إيران
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وتابع الرئيس الإيراني، أن حياة "الشهيد الحاج قاسم سليماني تحولت إلى مدرسة كما وصفه قائد الثورة الإسلامية، وأن كل من يسير على نهج الأئمة سيكون مثله". وزار رئيسي قبر الإمام الخميني مع أعضاء الحكومة تزامنا مع اليوم الأول من أسبوع الحكومة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.ويزور الرئيس الإيراني قبر الإمام الخميني، تجديدا للعهد والميثاق في خدمة الشعب.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران
رئيسي: من يسير على الطريق الصحيح يصبح مثل قاسم سليماني
تابعنا عبر
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "من يسير على الطريق الصحيح سيصبح مثل قاسم سليماني الذي وصفه قائد الثورة الإسلامية بأن حياته تحولت إلى مدرسة".
وتابع الرئيس الإيراني، أن حياة "الشهيد الحاج قاسم سليماني تحولت إلى مدرسة كما وصفه قائد الثورة الإسلامية، وأن كل من يسير على نهج الأئمة سيكون مثله".
وزار
رئيسي قبر الإمام الخميني مع أعضاء الحكومة تزامنا مع اليوم الأول من أسبوع الحكومة، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية إرنا.
ويزور الرئيس الإيراني قبر الإمام الخميني، تجديدا للعهد والميثاق في خدمة الشعب.