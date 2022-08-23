https://sputnikarabic.ae/20220823/روسيا-تعلن-استعدادها-لزيادة-صادراتها-الزراعية-إلى-المغرب-10-أضعاف-1066772341.html
روسيا تعلن استعدادها لزيادة صادراتها الزراعية إلى المغرب 10 أضعاف
روسيا تعلن استعدادها لزيادة صادراتها الزراعية إلى المغرب 10 أضعاف
أعلنت الهيئة الفيدرالية لتنمية الصادرات التابعة لوزارة الزراعة الروسية "أغرو إكسبروت"، أن لدى روسيا القدرة على زيادة إمداداتها من المُنتجات الزراعية إلى المغرب... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T15:44+0000
2022-08-23T15:44+0000
2022-08-23T15:44+0000
روسيا
أخبار المغرب اليوم
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ووفقاً لمُحللي الهيئة يُقدر الحجم الإضافي لصادرات المُنتجات الزراعية من روسيا إلى المغرب بـ 500 مليون دولار، حسبما ذكره مجلس الأعمال العربي الروسي اليوم الثلاثاء.وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه تم في عام 2021، تصدير 127.6 ألف طن من المنتجات بقيمة 49 مليون دولار من روسيا إلى المغرب.وأشار بيان الهيئة إلى أن المغرب استحوذ على 0.1% من الصادرات الزراعية الروسية.وأرجع مُحللون اقتصاديون سبب تراجع الصادرات الروسية إلى المغرب العام الماضي بنسبة 49.5% إلى انخفاض إمدادات القمح (بمقدار 59.6 مليون دولار بحلول عام 2020)، وتوقف إمدادات الشعير (بمقدار 4.5 مليون دولار)، وبذور عباد الشمس (بمقدار 1.7 مليون دولار).وقد بدأت في الوقت نفسه إمدادات لحوم البقر ومنتجات حيوانية أخرى صالحة للأكل بمقدار 9.5 مليون دولار، والأسماك المجمدة 7.3 مليون دولار بالوصول إلى المغرب.كذلك زادت صادرات منتجات الدواجن والأغذية المعلبة بمقدار 1 مليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220822/روسيا-تحقق-نتائج-لافتة-في-منافسات-الفصيلة-المحمولة-جوا-2022-في-الجزائر-صور-1066709226.html
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روسيا, أخبار المغرب اليوم
روسيا, أخبار المغرب اليوم
روسيا تعلن استعدادها لزيادة صادراتها الزراعية إلى المغرب 10 أضعاف
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أعلنت الهيئة الفيدرالية لتنمية الصادرات التابعة لوزارة الزراعة الروسية "أغرو إكسبروت"، أن لدى روسيا القدرة على زيادة إمداداتها من المُنتجات الزراعية إلى المغرب بمقدار 10 أضعاف مقارنة بعام 2021.
ووفقاً لمُحللي الهيئة يُقدر الحجم الإضافي لصادرات المُنتجات الزراعية من روسيا إلى المغرب بـ 500 مليون دولار، حسبما ذكره
مجلس الأعمال العربي الروسي اليوم الثلاثاء.
وتشمل قائمة المُنتجات التي يمكن تصديرها الحبوب مثل القمح والذرة والشعير، والزيوت النباتية (فول الصويا وعباد الشمس)، والنشا، ومنتجات سكر الشوندر والحلويات ولحم البقر وغيرها من منتجات المُجمع الصناعي الزراعي الروسي.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه تم في عام 2021، تصدير 127.6 ألف طن من المنتجات بقيمة 49 مليون دولار من روسيا إلى المغرب.
وأشار بيان الهيئة إلى أن المغرب استحوذ على 0.1% من الصادرات الزراعية الروسية.
وكانت السلع الأساسية في هيكل الصادرات الروسية من المنتجات الزراعية إلى المغرب في عام 2021 على النحو التالي: القمح 61.4%، لحوم بقر ومنتجات حيوانية أخرى صالحة للأكل 19.4% وأسماك مجمدة 14.9%.
وأرجع مُحللون اقتصاديون سبب تراجع الصادرات الروسية إلى المغرب العام الماضي بنسبة 49.5% إلى انخفاض إمدادات القمح (بمقدار 59.6 مليون دولار بحلول عام 2020)، وتوقف إمدادات الشعير (بمقدار 4.5 مليون دولار)، وبذور عباد الشمس (بمقدار 1.7 مليون دولار).
وقد بدأت في الوقت نفسه إمدادات لحوم البقر ومنتجات حيوانية أخرى صالحة للأكل بمقدار 9.5 مليون دولار، والأسماك المجمدة 7.3 مليون دولار بالوصول إلى المغرب.
كذلك زادت صادرات
منتجات الدواجن والأغذية المعلبة بمقدار 1 مليون دولار.