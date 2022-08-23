https://sputnikarabic.ae/20220823/روسيا-توزع-في-مجلس-الأمن-الدولي-أدلة-مصورة-على-قصف-أوكرانيا-لمحطة-زابوروجيه-1066781371.html
روسيا توزع في مجلس الأمن الدولي أدلة مصورة على قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه
روسيا توزع في مجلس الأمن الدولي أدلة مصورة على قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا وزعت في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، أدلة مصورة على قصف الجيش الأوكراني لمحطة... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T22:10+0000
2022-08-23T22:10+0000
2022-08-23T22:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول وضع محطة زابوروجيه النووية: "أريد أن أريكم صورة للدمار الذي لحق بمحيطة محطة زابوروجيه للطاقة النووية نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية.. لدينا مجموعة كاملة من هذه الأدلة المصورة ، وزعناها هذا الصباح كوثائق رسمية لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".وبحسب نيبينزيا، تدهور الوضع فيما يتعلق بالسلامة النووية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية خلال الأسبوعين الماضيين.وأكد المندوب الروسي أن موسكو مستعدة لتقديم أقصى مساعدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لزيارة محطة زابوروجيه.وفي الأسابيع الأخيرة، قامت القوات الأوكرانية بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية بشكل منتظم، ما يهدد بكارثة نووية واسعة النطاق.وأدى القصف بالفعل إلى إتلاف خط الجهد العالي لمحطة كاخوفسكايا الفرعية، واضطر العمال إلى تقليل قدرة وحدتي طاقة في المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20220823/الأمن-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-في-بيرديانسك-جنوبي-مقاطعة-زابوروجيه-1066773881.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا توزع في مجلس الأمن الدولي أدلة مصورة على قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا وزعت في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، أدلة مصورة على قصف الجيش الأوكراني لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال نيبينزيا في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول وضع محطة زابوروجيه النووية: "أريد أن أريكم صورة للدمار الذي لحق بمحيطة محطة زابوروجيه للطاقة النووية نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية.. لدينا مجموعة كاملة من هذه الأدلة المصورة ، وزعناها هذا الصباح كوثائق رسمية لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".
وبحسب نيبينزيا، تدهور الوضع فيما يتعلق بالسلامة النووية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية خلال الأسبوعين الماضيين.
وأكد المندوب الروسي أن موسكو مستعدة لتقديم أقصى مساعدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لزيارة محطة زابوروجيه.
وفي الأسابيع الأخيرة، قامت القوات الأوكرانية بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية
بشكل منتظم، ما يهدد بكارثة نووية واسعة النطاق.
وأدى القصف بالفعل إلى إتلاف خط الجهد العالي لمحطة كاخوفسكايا الفرعية، واضطر العمال إلى تقليل قدرة وحدتي طاقة في المحطة.