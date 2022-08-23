https://sputnikarabic.ae/20220823/ستولتنبرغ-ننسق-مع-الحلفاء-لزيادة-أخرى-في-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1066764445.html
ستولتنبرغ: ننسق مع الحلفاء لزيادة أخرى في المساعدات العسكرية لأوكرانيا
ستولتنبرغ: ننسق مع الحلفاء لزيادة أخرى في المساعدات العسكرية لأوكرانيا
صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه ينسق مع الحلفاء حاليا لزيادة أخرى في المساعدة العسكرية لأوكرانيا. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T13:23+0000
2022-08-23T13:23+0000
2022-08-23T13:32+0000
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وقال ستولتنبرغ خلال كلمة ألقاها في قمة "منصة القرم"، التي نظمها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء: "الناتو عضو في مجموعة الاتصال التي ترعاها الولايات المتحدة بشأن دعم أوكرانيا. وأنا أعمل بنشاط على التنسيق مع قادة الحلفاء للإسراع في توفير المزيد من الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا".في غضون ذلك، أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، أن كندا وألمانيا اتفقتا على تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، تشمل أنظمة دفاع جوي، وذخائر وقنابل يدوية.وقال شولتز خلال قمة "منصة القرم" التي تنظمها كييف: "سنستمر في إرسال الأسلحة [لأوكرانيا]. اتفقنا على حزمة جديدة تشمل أنظمة دفاع جوي حديثة، وقنابل يدوية، وأطنان من الذخائر، وأجهزة رؤية، ومركبات إنقاذ مصفحة".وافقت دول الناتو في القمة التي عقدت في مدريد في يونيو/حزيران من العام الجاري، على زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، واتفقت أيضا على حزمة شاملة من الدعم طويل الأجل لكييف.
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العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا
العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا
ستولتنبرغ: ننسق مع الحلفاء لزيادة أخرى في المساعدات العسكرية لأوكرانيا
13:23 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 13:32 GMT 23.08.2022) تابعنا عبر
صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه ينسق مع الحلفاء حاليا لزيادة أخرى في المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وقال ستولتنبرغ خلال كلمة ألقاها في قمة "منصة القرم"، التي نظمها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء: "الناتو عضو في مجموعة الاتصال التي ترعاها الولايات المتحدة بشأن دعم أوكرانيا. وأنا أعمل بنشاط على التنسيق مع قادة الحلفاء للإسراع في توفير المزيد من الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا".
في غضون ذلك، أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، أن كندا وألمانيا اتفقتا على تقديم حزمة جديدة
من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، تشمل أنظمة دفاع جوي، وذخائر وقنابل يدوية.
وقال شولتز خلال قمة "منصة القرم" التي تنظمها كييف: "سنستمر في إرسال الأسلحة [لأوكرانيا]. اتفقنا على حزمة جديدة تشمل أنظمة دفاع جوي حديثة، وقنابل يدوية، وأطنان من الذخائر، وأجهزة رؤية، ومركبات إنقاذ مصفحة".
وافقت دول الناتو في القمة التي عقدت في مدريد في يونيو/حزيران من العام الجاري، على زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، واتفقت أيضا على حزمة شاملة من الدعم طويل الأجل لكييف.