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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220823/ستولتنبرغ-ننسق-مع-الحلفاء-لزيادة-أخرى-في-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1066764445.html
ستولتنبرغ: ننسق مع الحلفاء لزيادة أخرى في المساعدات العسكرية لأوكرانيا
ستولتنبرغ: ننسق مع الحلفاء لزيادة أخرى في المساعدات العسكرية لأوكرانيا
صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه ينسق مع الحلفاء حاليا لزيادة أخرى في المساعدة العسكرية لأوكرانيا. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T13:23+0000
2022-08-23T13:32+0000
العالم
الناتو
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ستولتنبرغ خلال كلمة ألقاها في قمة "منصة القرم"، التي نظمها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء: "الناتو عضو في مجموعة الاتصال التي ترعاها الولايات المتحدة بشأن دعم أوكرانيا. وأنا أعمل بنشاط على التنسيق مع قادة الحلفاء للإسراع في توفير المزيد من الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا".في غضون ذلك، أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، أن كندا وألمانيا اتفقتا على تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، تشمل أنظمة دفاع جوي، وذخائر وقنابل يدوية.وقال شولتز خلال قمة "منصة القرم" التي تنظمها كييف: "سنستمر في إرسال الأسلحة [لأوكرانيا]. اتفقنا على حزمة جديدة تشمل أنظمة دفاع جوي حديثة، وقنابل يدوية، وأطنان من الذخائر، وأجهزة رؤية، ومركبات إنقاذ مصفحة".وافقت دول الناتو في القمة التي عقدت في مدريد في يونيو/حزيران من العام الجاري، على زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، واتفقت أيضا على حزمة شاملة من الدعم طويل الأجل لكييف.
https://sputnikarabic.ae/20220821/شولتز-نزود-كييف-بالأسلحة-الكافية-لكن-المبدأ-الأساسي-هو-عدم-التصعيد-1066697095.html
https://sputnikarabic.ae/20220823/كندا-تدرج-62-شخصا-ومؤسسة-عسكرية-على-قائمة-العقوبات-المفروضة-ضد-روسيا-1066762302.html
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العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا
العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا

ستولتنبرغ: ننسق مع الحلفاء لزيادة أخرى في المساعدات العسكرية لأوكرانيا

13:23 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 13:32 GMT 23.08.2022)
© Photo / NATOالأمين العام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
الأمين العام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Photo / NATO
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صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه ينسق مع الحلفاء حاليا لزيادة أخرى في المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وقال ستولتنبرغ خلال كلمة ألقاها في قمة "منصة القرم"، التي نظمها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء: "الناتو عضو في مجموعة الاتصال التي ترعاها الولايات المتحدة بشأن دعم أوكرانيا. وأنا أعمل بنشاط على التنسيق مع قادة الحلفاء للإسراع في توفير المزيد من الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا".
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
شولتز: نزود كييف بالأسلحة الكافية لكن المبدأ الأساسي هو "عدم التصعيد"
21 أغسطس, 17:05 GMT
في غضون ذلك، أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، أن كندا وألمانيا اتفقتا على تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، تشمل أنظمة دفاع جوي، وذخائر وقنابل يدوية.

وقال شولتز خلال قمة "منصة القرم" التي تنظمها كييف: "سنستمر في إرسال الأسلحة [لأوكرانيا]. اتفقنا على حزمة جديدة تشمل أنظمة دفاع جوي حديثة، وقنابل يدوية، وأطنان من الذخائر، وأجهزة رؤية، ومركبات إنقاذ مصفحة".
وافقت دول الناتو في القمة التي عقدت في مدريد في يونيو/حزيران من العام الجاري، على زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، واتفقت أيضا على حزمة شاملة من الدعم طويل الأجل لكييف.
رئيس الوزراء الكندي ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
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