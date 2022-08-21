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https://sputnikarabic.ae/20220821/شولتز-نزود-كييف-بالأسلحة-الكافية-لكن-المبدأ-الأساسي-هو-عدم-التصعيد-1066697095.html
شولتز: نزود كييف بالأسلحة الكافية لكن المبدأ الأساسي هو "عدم التصعيد"
شولتز: نزود كييف بالأسلحة الكافية لكن المبدأ الأساسي هو "عدم التصعيد"
قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، إن برلين تزود كييف بانتظام بأسلحة "فعالة للغاية"، وتعهد بمواصلة التسليم إذا لم يكن هناك تصعيد. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T17:05+0000
2022-08-21T17:05+0000
أخبار ألمانيا
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برلين - سبوتنيك. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلا عن مصادر رسمية أوكرانية، أن دبلوماسيين أوكرانيين طلبوا من برلين مرات عدة منذ يونيو/ حزيران زيادة إمدادات الأسلحة ولكن دون جدوى.وقال شولتز خلال يوم مفتوح في مكتبه في برلين: "ألمانيا تزود أوكرانيا بكمية كبيرة من الأسلحة، ومن المهم أن نذكر أننا نواصل عمليات التسليم المنتظمة، إنه سلاح فعال للغاية".وأضاف الزعيم الألماني أن شحنات الأسلحة القادمة ستشمل نظام رادار "كوبرا" وأنظمة الدفاع الجوي "آيريس- تي" (نظام التصوير بالأشعة تحت الحمراء موجه الدفع).أشارت برلين إلى أن الأسلحة على وشك النفاد وستساعد في إمداد كييف بمعدات وذخائر ألمانية الصنع يتم الحصول عليها من الدول الشريكة. زودت النرويج وإستونيا أوكرانيا بأسلحة ألمانية من ترساناتها في يوليو/ تموز.
https://sputnikarabic.ae/20220810/مسيرة-روسية-انتحارية-تعطب-مدفعا-ألمانيا-حاول-استهداف-القوات-الروسية-في-أوكرانيا-فيديو-1066271843.html
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

شولتز: نزود كييف بالأسلحة الكافية لكن المبدأ الأساسي هو "عدم التصعيد"

17:05 GMT 21.08.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев / الذهاب إلى بنك الصوروزير المالية الألماني أولاف شولتز
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев
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قال المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، إن برلين تزود كييف بانتظام بأسلحة "فعالة للغاية"، وتعهد بمواصلة التسليم إذا لم يكن هناك تصعيد.
برلين - سبوتنيك. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلا عن مصادر رسمية أوكرانية، أن دبلوماسيين أوكرانيين طلبوا من برلين مرات عدة منذ يونيو/ حزيران زيادة إمدادات الأسلحة ولكن دون جدوى.
وقال شولتز خلال يوم مفتوح في مكتبه في برلين: "ألمانيا تزود أوكرانيا بكمية كبيرة من الأسلحة، ومن المهم أن نذكر أننا نواصل عمليات التسليم المنتظمة، إنه سلاح فعال للغاية".
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وأضاف الزعيم الألماني أن شحنات الأسلحة القادمة ستشمل نظام رادار "كوبرا" وأنظمة الدفاع الجوي "آيريس- تي" (نظام التصوير بالأشعة تحت الحمراء موجه الدفع).
ألمانيا ستساعد أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا لكن "المبدأ الأساسي" هو أنه لا ينبغي تصعيد الصراع.
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي
أولاف شولتز
المستشار الألماني
أشارت برلين إلى أن الأسلحة على وشك النفاد وستساعد في إمداد كييف بمعدات وذخائر ألمانية الصنع يتم الحصول عليها من الدول الشريكة. زودت النرويج وإستونيا أوكرانيا بأسلحة ألمانية من ترساناتها في يوليو/ تموز.
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