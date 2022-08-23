https://sputnikarabic.ae/20220823/سلطات-دونيتسك-تحبط-عملا-إرهابيا-استهدف-استفتاء-انضمام-الجمهورية-إلى-روسيا-1066762689.html
سلطات دونيتسك تحبط عملا إرهابيا استهدف استفتاء انضمام الجمهورية إلى روسيا
سلطات دونيتسك تحبط عملا إرهابيا استهدف استفتاء انضمام الجمهورية إلى روسيا
أعلنت وزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، منع حدوث هجوم إرهابي في الجمهورية خططت المخابرات الأوكرانية لتنفيذه خلال الاستفتاء على... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T12:43+0000
2022-08-23T12:43+0000
2022-08-23T12:44+0000
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وصرح ميخائيل بوبوف، المسؤول الصحفي في الوزارة: "الأوكراني كاربينكو يفغيني قدم طلبًا إلى وزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية التي قالت إنه أثناء عمله في جمهورية التشيك، تم تجنيده من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية، وبعد التجنيد، تلقى تدريبًا على تحضير المتفجرات وزرع الألغام.واعترف المخرب يفغيني كاربينكو، الذي جندته كييف ، بأنه كان من المفترض أن يرتكب هجومًا إرهابيًا في إدارة مدينة فولودارسكوي في الأراضي المحررة لجمهورية دونيتسك الشعبية.ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 شباط/فبراير، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
https://sputnikarabic.ae/20220822/سلطات-دونيتسك-تعتبر-تصريحات-زيلينسكي-حول-محاكمة-مجرمي-الحرب-الأوكران-دليلا-على-إدانته-1066710480.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
سلطات دونيتسك تحبط عملا إرهابيا استهدف استفتاء انضمام الجمهورية إلى روسيا
12:43 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 12:44 GMT 23.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، منع حدوث هجوم إرهابي في الجمهورية خططت المخابرات الأوكرانية لتنفيذه خلال الاستفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا، وتم اعتقال المخرب الذي كان يخطط لتنفيذ الهجوم.
وصرح ميخائيل بوبوف، المسؤول الصحفي في الوزارة: "الأوكراني كاربينكو يفغيني قدم طلبًا إلى وزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية التي قالت إنه أثناء عمله في جمهورية التشيك، تم تجنيده من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية، وبعد التجنيد، تلقى تدريبًا على تحضير المتفجرات وزرع الألغام.
وأضاف: "وعند الانتهاء من التدريب، تم إرساله من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية إلى أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بهدف ارتكاب عمل إرهابي وقت الاستفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا".
واعترف المخرب يفغيني كاربينكو، الذي جندته كييف ، بأنه كان من المفترض أن يرتكب هجومًا إرهابيًا في إدارة مدينة فولودارسكوي في الأراضي المحررة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
"في الاجتماع، تم تكليفي بمهمة تتمثل بزرع عبوة ناسفة في مبنى إدارة فولودارسكوي مقابل 2000 يورو، وبمجرد أن وافقت أعطوني ألف يورو نقدا".
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في 21 شباط/فبراير، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.