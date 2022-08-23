https://sputnikarabic.ae/20220823/فتيات-روسيا-يبهرن-الحكام-والمشاركين-في-آرميا-2022-1066765733.html
فتيات روسيا يبهرن الحكام والمشاركين في "آرميا-2022"
فتيات روسيا يبهرن الحكام والمشاركين في "آرميا-2022"
لم تواجه الفتيات الروسيات أي صعوبات للفوز في المسابقة الدولية "ميرديان" في إطار المنتدى العسكري "آرميا-2022" في مجال طوبوغرافيا "علم المساحات". 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T13:50+0000
2022-08-23T13:50+0000
2022-08-23T13:50+0000
روسيا
رصد عسكري
آرميا 2022
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على سبيل المثال، في المرحلة "خط النار "أبهرت الملازم أول يفغينيا أفدينكو الحكام والمشاركين في المسابقة، حيث أنهت التسديد في 40.91 ثانية مع 5 ثوان فقط من وقت الجزاء.أصبحت نتيجة يوجينيا هي الرابعة في المنافسة الفردية بين جميع المشاركين في المسابقة، وهناك عدد غير قليل منهن.في المجموع، تشارك 30 عسكرية من ثماني دول في المسابقة. ومن حيث الوقت الإجمالي للفريق، فإن الحساب الأول (الملازم الأول يكاترينا باليوتيس) تجاوز حسابات الرجال لروسيا والصين وبيلاروسيا وأرمينيا.حسب نتائج مرحلة "أزيموت" أظهرت حسابات كلتا الامرأتين الوقت أقل من فريق الرجال لأرمينيا.وفي الميدان الطبوغرافي، وعلى الإطلاق، أصبحت رئيسة الطاقم الثاني، الملازم أول داريا كوليسنيكوفا، الأفضل بين جميع الفرق.لقد أصابت الأهداف بأقل خطأ، والوقت الإجمالي لحسابها في نهاية الطريق الرباعي أقل من حسابات الذكور في منتخبات روسيا وإيران وأوزبكستان وأرمينيا.اعترف منظمو المسابقة والفتيات أنفسهن، بأنهن يرغبن حقا في رؤية منافسة من دول أخرى ودعوة عسكريات للمنافسة في عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20220822/روسيا-تحقق-نتائج-لافتة-في-منافسات-الفصيلة-المحمولة-جوا-2022-في-الجزائر-صور-1066709226.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, آرميا 2022
روسيا, رصد عسكري, آرميا 2022
فتيات روسيا يبهرن الحكام والمشاركين في "آرميا-2022"
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لم تواجه الفتيات الروسيات أي صعوبات للفوز في المسابقة الدولية "ميرديان" في إطار المنتدى العسكري "آرميا-2022" في مجال طوبوغرافيا "علم المساحات".
على سبيل المثال، في المرحلة "خط النار "أبهرت الملازم أول يفغينيا أفدينكو الحكام والمشاركين في المسابقة، حيث أنهت التسديد في 40.91 ثانية مع 5 ثوان فقط من وقت الجزاء.
أصبحت نتيجة يوجينيا هي الرابعة في المنافسة الفردية بين جميع المشاركين في المسابقة، وهناك عدد غير قليل منهن.
في المجموع، تشارك 30 عسكرية من ثماني دول في المسابقة. ومن حيث الوقت الإجمالي للفريق، فإن الحساب الأول (الملازم الأول يكاترينا باليوتيس) تجاوز حسابات الرجال لروسيا والصين وبيلاروسيا وأرمينيا.
حسب نتائج مرحلة
"أزيموت" أظهرت حسابات كلتا الامرأتين الوقت أقل من فريق الرجال لأرمينيا.
وفي الميدان الطبوغرافي، وعلى الإطلاق، أصبحت رئيسة الطاقم الثاني، الملازم أول داريا كوليسنيكوفا، الأفضل بين جميع الفرق.
لقد أصابت الأهداف بأقل خطأ، والوقت الإجمالي لحسابها في نهاية الطريق الرباعي أقل من حسابات الذكور في منتخبات روسيا وإيران وأوزبكستان وأرمينيا.
وبحسب نتائج المنافسة بين الفتيات، فاز الفريق الأول (رئيس الفريق يكاترينا باليوتين، كبير المساح الطبوغرافي داريا فيسكوب، المساح يفغينيا أفدينكو)، وحصل الفريق الثاني على المركز الثاني (رئيس الفريق داريا كولينسكوفا كبير المساح آنا ميكنوفا، المساح يوليا دراي.
اعترف منظمو المسابقة والفتيات أنفسهن، بأنهن يرغبن حقا في رؤية منافسة من دول أخرى ودعوة عسكريات للمنافسة في عام 2023.