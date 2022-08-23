https://sputnikarabic.ae/20220823/مدير-مكتب-الصدر-لـسبوتنيك-نطالب-باستقالة-رئيس-مجلس-القضاء-الأعلى-1066756008.html
مدير مكتب الصدر لـ"سبوتنيك": نطالب باستقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى
مدير مكتب الصدر لـ"سبوتنيك": نطالب باستقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى
طالب مدير مكتب زعيم التيار الصدري في بغداد، إبراهيم الجابري، اليوم الثلاثاء، باستقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى في البلاد فائق زيدان. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T11:06+0000
2022-08-23T11:06+0000
2022-08-23T11:06+0000
أخبار العراق اليوم
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بغداد - سبوتنيك. وقال الجابري في تصريح لـ"سبوتنيك": "من ضمن النقاط السابقة التي يطالب بها التيار الصدري من حل للبرلمان وغيرها من الإجراءات الإصلاحية، نطالب أيضا باستقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى".وحول ما إذا كانت هناك دعوة مباشرة قد صدرت من التيار الصدري لأنصاره بالاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى اليوم، رد الجابري قائلا: "الشعب هو من توجه لمبنى القضاء وقرر الاعتصام".وحول إمكانية استمرار الاعتصام، قال الجابري: " نعم موجود إن شاء لله".وبشأن مذكرات القبض التي صدرت بحق قياديين في التيار الصدري، أكد الجابري أنه سيتم الحديث عن هذا الموضوع لاحقا.
https://sputnikarabic.ae/20220823/الكاظمي-يقطع-زيارته-لمصر-ويعود-لمتابعة-تطورات-الأحداث-في-العراق-1066753181.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
مدير مكتب الصدر لـ"سبوتنيك": نطالب باستقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى
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طالب مدير مكتب زعيم التيار الصدري في بغداد، إبراهيم الجابري، اليوم الثلاثاء، باستقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى في البلاد فائق زيدان.
بغداد - سبوتنيك. وقال الجابري في تصريح لـ"سبوتنيك": "من ضمن النقاط السابقة التي يطالب بها التيار الصدري من حل للبرلمان وغيرها من الإجراءات الإصلاحية، نطالب أيضا باستقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى".
وحول ما إذا كانت هناك دعوة مباشرة قد صدرت من التيار الصدري
لأنصاره بالاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى اليوم، رد الجابري قائلا: "الشعب هو من توجه لمبنى القضاء وقرر الاعتصام".
وحول إمكانية استمرار الاعتصام، قال الجابري: " نعم موجود إن شاء لله".
وبشأن مذكرات القبض التي صدرت بحق قياديين في التيار الصدري، أكد الجابري أنه سيتم الحديث عن هذا الموضوع لاحقا.