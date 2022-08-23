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https://sputnikarabic.ae/20220823/مسؤول-سابق-في-تويتر-الشركة-تضلل-المنظمين-بشأن-معايير-الأمان-والانتهاكات-1066771623.html
مسؤول سابق في "تويتر": الشركة تضلل المنظمين بشأن معايير الأمان والانتهاكات
مسؤول سابق في "تويتر": الشركة تضلل المنظمين بشأن معايير الأمان والانتهاكات
اتهم رئيس أمن "تويتر" السابق بيتر زاتكو، الشركة، بتضليل المنظمين الفيدراليين الأمريكيين بشأن السياسات الأمنية والبريد العشوائي، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T15:26+0000
2022-08-23T15:26+0000
مجتمع
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واشنطن - سبوتنيك. اتهمت الشكوى المقدمة في يوليو/ تموز إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى جانب الوكالات الفيدرالية الأخرى، قيادة "تويتر" بخداع المنظمين ومجلس إدارة الشركة بشأن "أوجه قصور فادحة" في دفاعاتها ضد المتسللين ومكافحة البريد العشوائي.يدعي زاتكو أن "تويتر" انتهك شروط التسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية من خلال الادعاء الكاذب أن لديها خطة أمنية قوية، كما أشار رئيس الأمن السابق إلى أنه حذر زملائه من ضعف نصف خوادم وبرامج "تويتر".يخفي المسؤولون التنفيذيون في "تويتر" أيضا المعلومات الأكثر جدية حول عدد الانتهاكات وانعدام الأمن، ويقدمون بيانات حول الإجراءات غير المهمة بدلا من ذلك، كما تدعي الشكوى.تجادل الشكوى بأن الآلاف من موظفي "تويتر" ما زالوا يتمتعون بوصول داخلي ضعيف التتبع لأهم البرمجيات، والذي أصبح سببا للعديد من الانتهاكات، بما في ذلك التورط مع حسابات مستخدمين بارزين مثل الرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب، وكذلك رجل الأعمال إيلون ماسك.
https://sputnikarabic.ae/20220810/التجسس-لصالح-السعودية-القصة-الكاملة-لإدانة-موظف-تويتر-السابق-في-أمريكا-1066266688.html
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مجتمع
مجتمع

مسؤول سابق في "تويتر": الشركة تضلل المنظمين بشأن معايير الأمان والانتهاكات

15:26 GMT 23.08.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoتويتر
تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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اتهم رئيس أمن "تويتر" السابق بيتر زاتكو، الشركة، بتضليل المنظمين الفيدراليين الأمريكيين بشأن السياسات الأمنية والبريد العشوائي، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الثلاثاء، نقلا عن شكوى المبلغين عن المخالفات.
واشنطن - سبوتنيك. اتهمت الشكوى المقدمة في يوليو/ تموز إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى جانب الوكالات الفيدرالية الأخرى، قيادة "تويتر" بخداع المنظمين ومجلس إدارة الشركة بشأن "أوجه قصور فادحة" في دفاعاتها ضد المتسللين ومكافحة البريد العشوائي.
موقع تويتر للتغريدات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
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10 أغسطس, 15:21 GMT
يدعي زاتكو أن "تويتر" انتهك شروط التسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية من خلال الادعاء الكاذب أن لديها خطة أمنية قوية، كما أشار رئيس الأمن السابق إلى أنه حذر زملائه من ضعف نصف خوادم وبرامج "تويتر".
يخفي المسؤولون التنفيذيون في "تويتر" أيضا المعلومات الأكثر جدية حول عدد الانتهاكات وانعدام الأمن، ويقدمون بيانات حول الإجراءات غير المهمة بدلا من ذلك، كما تدعي الشكوى.
تجادل الشكوى بأن الآلاف من موظفي "تويتر" ما زالوا يتمتعون بوصول داخلي ضعيف التتبع لأهم البرمجيات، والذي أصبح سببا للعديد من الانتهاكات، بما في ذلك التورط مع حسابات مستخدمين بارزين مثل الرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب، وكذلك رجل الأعمال إيلون ماسك.
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