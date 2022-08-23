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وزير الخارجية التركي: هناك دول غربية تعرقل "اتفاقية الغذاء"
وزير الخارجية التركي: هناك دول غربية تعرقل "اتفاقية الغذاء"
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن هناك دولًا في الغرب وفي حلف شمال الأطلسي لا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وقامت بتعطيل "اتفاقية الغذاء". 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T09:15+0000
2022-08-23T09:15+0000
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وأضاف أوغلو في مقابلة مع "هابر غلوبال"، اليوم الثلاثاء: "من بين دول الغرب وحلف شمال الأطلسي، هناك دول لا تريد إنهاء (العملية الخاصة)، كان هناك أيضًا دول أفسدت اتفاقية الغذاء من حيث جلب المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق".أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 20 أغسطس/آب، أن الأمم المتحدة تعمل على تذليل العقبات التي تؤثر على تصدير الحبوب الروسية إلى الدول النامية.وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في إسطنبول: "العقوبات (المفروضة على روسيا) تؤثر على بعض الشركات الخاصة في روسيا، ونعمل على تذليل هذه العقبات للتمكن من تصدير الحبوب الروسية إلى الدول النامية".وأضاف غوتيريش أن اتفاقية تصدير الحبوب التي تم إبرامها بين تركيا والأمم المتحدة مع أوكرانيا وروسيا، تحظى بأهمية بالغة، من أجل حل أزمة الغذاء في العالم وخفض أسعار المواد الغذائية.
https://sputnikarabic.ae/20220722/انخفاض-أسعار-القمح-في-بورصة-شيكاغو-عقب-توقيع-اتفاقية-الغذاء-1065447598.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية التركي: هناك دول غربية تعرقل "اتفاقية الغذاء"

09:15 GMT 23.08.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Sputnik . POOL
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن هناك دولًا في الغرب وفي حلف شمال الأطلسي لا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وقامت بتعطيل "اتفاقية الغذاء".
وأضاف أوغلو في مقابلة مع "هابر غلوبال"، اليوم الثلاثاء: "من بين دول الغرب وحلف شمال الأطلسي، هناك دول لا تريد إنهاء (العملية الخاصة)، كان هناك أيضًا دول أفسدت اتفاقية الغذاء من حيث جلب المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق".
وأردف جاويش أوغلو: "لن أذكر الدول، فالأمين العام للأمم المتحدة يعرفها جيدًا".
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 20 أغسطس/آب، أن الأمم المتحدة تعمل على تذليل العقبات التي تؤثر على تصدير الحبوب الروسية إلى الدول النامية.
مفاوضات في اسطنبول لبحث قضية الحبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
انخفاض أسعار القمح في بورصة شيكاغو عقب توقيع "اتفاقية الغذاء"
22 يوليو, 16:50 GMT
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في إسطنبول: "العقوبات (المفروضة على روسيا) تؤثر على بعض الشركات الخاصة في روسيا، ونعمل على تذليل هذه العقبات للتمكن من تصدير الحبوب الروسية إلى الدول النامية".
وأضاف غوتيريش أن اتفاقية تصدير الحبوب التي تم إبرامها بين تركيا والأمم المتحدة مع أوكرانيا وروسيا، تحظى بأهمية بالغة، من أجل حل أزمة الغذاء في العالم وخفض أسعار المواد الغذائية.
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