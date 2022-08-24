https://sputnikarabic.ae/20220824/إيران-تتلقى-الرد-الأمريكي-على-مقترحاتها-بشأن-القضايا-العالقة-في-مفاوضات-فيينا-1066809731.html
إيران تتلقى الرد الأمريكي على مقترحاتها بشأن القضايا العالقة في مفاوضات فيينا
إيران تتلقى الرد الأمريكي على مقترحاتها بشأن القضايا العالقة في مفاوضات فيينا
أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، تلقيها الرد الأمريكي بشأن مقترحاتها حول القضايا العالقة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنها تعمل على دراسة هذا الرد. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T15:34+0000
2022-08-24T15:34+0000
2022-08-24T15:39+0000
إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان أن بلاده تلقت "رد أمريكا على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حل القضايا المتبقية في مفاوضات فيينا، عبر المنسق الأوروبي للمحادثات".وأعلن كنعاني بدء المراجعة التفصيلية للرد الأمريكي، مضيفا: "سترسل إيران رأيها في هذا الصدد للمنسق الأوروبي بعد الانتهاء من دراسة الرد".يشار إلى أنه كان ينبغي أن يبدأ رد الولايات المتحدة في الجولة الأخيرة المتوقعة من المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة التي تجري في فيينا منذ أكثر من عام.قال مسؤول أمريكي شريطة عدم الكشف عن هويته، يوم الثلاثاء الماضي، إن إيران لم تعد تصر على إغلاق المفتشين الدوليين بعض التحقيقات في برنامجها النووي.وأضاف المسؤول أن إيران قد تحركت نحو العودة إلى الاتفاق النووي بشروط يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن قبولها.كما أشار إلى أن إيران أسقطت الأسبوع الماضي مطلبا رئيسيا للولايات المتحدة ألا وهو إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية كشرط لإحياء الاتفاق النووي.
https://sputnikarabic.ae/20220824/إعلام-الولايات-المتحدة-سترد-على-تعليقات-إيران-على-اقتراح-الاتفاق-النووي--الأربعاء--1066781748.html
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إيران, أخبار إيران
إيران تتلقى الرد الأمريكي على مقترحاتها بشأن القضايا العالقة في مفاوضات فيينا
15:34 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 15:39 GMT 24.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، تلقيها الرد الأمريكي بشأن مقترحاتها حول القضايا العالقة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنها تعمل على دراسة هذا الرد.
طهران - سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان أن بلاده تلقت "رد أمريكا على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حل القضايا المتبقية في مفاوضات فيينا، عبر المنسق الأوروبي للمحادثات".
وأعلن كنعاني بدء المراجعة التفصيلية للرد الأمريكي، مضيفا: "سترسل إيران رأيها في هذا الصدد للمنسق الأوروبي بعد الانتهاء من دراسة الرد".
يشار إلى أنه كان ينبغي أن يبدأ رد الولايات المتحدة في الجولة الأخيرة المتوقعة من المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة التي تجري في فيينا منذ أكثر من عام.
قال مسؤول أمريكي شريطة عدم الكشف عن هويته، يوم الثلاثاء الماضي، إن إيران لم تعد تصر على إغلاق المفتشين الدوليين بعض التحقيقات في برنامجها النووي.
وأضاف المسؤول أن إيران قد تحركت نحو العودة إلى الاتفاق النووي بشروط يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن قبولها.
كما أشار إلى أن إيران أسقطت الأسبوع الماضي مطلبا رئيسيا للولايات المتحدة ألا وهو إزالة الحرس الثوري الإيراني
من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية كشرط لإحياء الاتفاق النووي.