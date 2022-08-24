https://sputnikarabic.ae/20220824/البيت-الأبيض-الاتفاق-النووي-بات-أقرب-بعد-تقديم-إيران-بعض-التنازلات-1066817472.html

البيت الأبيض: الاتفاق النووي بات أقرب بعد تقديم إيران بعض التنازلات

البيت الأبيض: الاتفاق النووي بات أقرب بعد تقديم إيران بعض التنازلات

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن إيران وافقت على تقديم بعض التنازلات خلال المفاوضات النووية الأخيرة في فيينا، مؤكدا أن الوصول إلى اتفاق بات أقرب مما كان... 24.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-24T18:21+0000

2022-08-24T18:21+0000

2022-08-24T18:21+0000

العالم

إيران

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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "إيران وافقت على بعض التنازلات التي سمحت بالوصول إلى الوضع الحالي، وبتنا أقرب الآن للوصول إلى اتفاق مما كنا عليه منذ أسبوعين فقط".وأعلنت إيران، تلقيها الرد الأمريكي بشأن مقترحاتها حول القضايا العالقة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنها تعمل على دراسة هذا الرد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان أن بلاده تلقت "رد أمريكا على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حل القضايا المتبقية في مفاوضات فيينا، عبر المنسق الأوروبي للمحادثات".وأعلن كنعاني بدء المراجعة التفصيلية للرد الأمريكي، مضيفا: "سترسل إيران رأيها في هذا الصدد للمنسق الأوروبي بعد الانتهاء من دراسة الرد".يشار إلى أنه كان ينبغي أن يبدأ رد الولايات المتحدة في الجولة الأخيرة المتوقعة من المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة التي تجري في فيينا منذ أكثر من عام.قال مسؤول أمريكي شريطة عدم الكشف عن هويته، يوم الثلاثاء الماضي، إن إيران لم تعد تصر على إغلاق المفتشين الدوليين بعض التحقيقات في برنامجها النووي.وأضاف المسؤول أن إيران قد تحركت نحو العودة إلى الاتفاق النووي بشروط يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن قبولها.كما أشار إلى أن إيران أسقطت الأسبوع الماضي مطلبا رئيسيا للولايات المتحدة ألا وهو إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية كشرط لإحياء الاتفاق النووي.

https://sputnikarabic.ae/20220824/إيران-تتلقى-الرد-الأمريكي-على-مقترحاتها-بشأن-القضايا-العالقة-في-مفاوضات-فيينا-1066809731.html

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