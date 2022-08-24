الحكومة القطرية تبحث استعدادات استضافة كأس العالم 2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب الثمامة، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
اجتمع مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، لبحث استعدادات البلاد لاستضافة كأس العالم "قطر 2022" إلى جانب موضوعات أخرى.
ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قوله بأن المجلس بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وهي كالتالي:
الموافقة على نموذج مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الخيري والإنساني بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى.
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن تطوير إدارة الطيف الترددي بين هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر وجمهورية كوريا.
الموافقة على مشاركة قطر للسياحة في معرض السياحة الدولي/الصين ودول جنوب شرق آسيا "آسيان" (جمهورية الصين الشعبية في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر/ أيلول المقبل.
استعرض مجلس الوزراء
1.استعدادات استضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.
2.التقرير نصف السنوي عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.
3.التقرير السنوي للجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بعدة دول.
4.التقرير الشهري عن توظيف القطريين من خلال منصة كوادر، وما تضمنه من إحصائيات عن عدد الباحثين عن عمل والمقبولين منهم، والوظائف المتاحة بالمنصة.