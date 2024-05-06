https://sputnikarabic.ae/20240506/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتين-سولوفيفو-وكوتلياروفكا--1088568325.html

الجيش الروسي يحرر بلدتي سولوفيوفو وكوتلياروفكا

الجيش الروسي يحرر بلدتي سولوفيوفو وكوتلياروفكا

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدة سولوفيوفو في جمهورية دونيستك الشعبية، وبلدة كوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف. 06.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-06T10:25+0000

2024-05-06T10:25+0000

2024-05-06T10:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، نتيجة للعمليات الناجحة، بتحرير بلدة سولوفيوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، نتيجة للعمليات النشطة، من تحرير بلدة كوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف".ومضى البيان، بالقول: "تم صد 3 هجمات مضادة لمجموعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا وكراخمالنوي في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وتابع البيان: "سيطرت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانوي وماكاروفكا وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت هجومًا مضادًا للعدو في قرية أوروغاينو في جمهورية دونيتسك الشعبية".ويوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة أوتشيريتينو ذات الأهمية الاستراتيجية للجيش الروسي، إذ تقع البلدة على ارتفاع مهيمن ويمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق ملائمة لتطوير الهجوم في اتجاهين في وقت واحد، نحو جناح المجموعة الأوكرانية، التي تحاول الاحتفاظ بمواقعها جنوب البلدة، أو نحو توريتسك.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.شويغو: أوكرانيا خسرت 111 ألف عسكري و21 ألف قطعة سلاح منذ بداية العامودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الاستخبارات الأوكرانية "تدق ناقوس الخطر" حول خسارة مدينة استراتيجية

https://sputnikarabic.ae/20240506/القوات-الروسية-تستهدف-شبكة-الطاقة-ومستودعات-للذخيرة-الأوكرانية-في-مدينة-سومي-1088563945.html

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