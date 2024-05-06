الجيش الروسي يحرر بلدتي سولوفيوفو وكوتلياروفكا
10:25 GMT 06.05.2024 (تم التحديث: 10:57 GMT 06.05.2024)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
© Sputnik . Russian Defence Ministry/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي حرر بلدة سولوفيوفو في جمهورية دونيستك الشعبية، وبلدة كوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، نتيجة للعمليات الناجحة، بتحرير بلدة سولوفيوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضح البيان أن القوات الروسية "صدت 7 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوكالينوفو، وأوتشيرتينو، ونيتايلوفو، وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرًا إلى أن "العدو فقد ما يصل إلى 370 عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة و20 مركبة، بالإضافة إلى مدفع من طراز "دي-30"
وأضاف البيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، نتيجة للعمليات النشطة، من تحرير بلدة كوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف".
وأردف البيان: "بعد تحسين الوضع على طول خط المواجهة، استهدفت القوات الروسية، القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونوفوسادوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ومضى البيان، بالقول: "تم صد 3 هجمات مضادة لمجموعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا وكراخمالنوي في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وتابع البيان: "سيطرت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديانوي وماكاروفكا وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وصدت هجومًا مضادًا للعدو في قرية أوروغاينو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت لما يصل إلى 160 عسكريًا، ودبابتين وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم-198" وثلاث مدافع هاوتزر من طراز "دي-30".
ويوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة أوتشيريتينو ذات الأهمية الاستراتيجية للجيش الروسي، إذ تقع البلدة على ارتفاع مهيمن ويمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق ملائمة لتطوير الهجوم في اتجاهين في وقت واحد، نحو جناح المجموعة الأوكرانية، التي تحاول الاحتفاظ بمواقعها جنوب البلدة، أو نحو توريتسك.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.