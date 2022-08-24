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https://sputnikarabic.ae/20220824/الخارجية-الروسية-تصف-نفي-كييف-اغتيالها-دوغينا-بالحلقة-الأخرى-من-سلسلة-الأكاذيب-1066788497.html
الخارجية الروسية تصف نفي كييف اغتيالها دوغينا بالحلقة الأخرى من "سلسلة الأكاذيب"
الخارجية الروسية تصف نفي كييف اغتيالها دوغينا بالحلقة الأخرى من "سلسلة الأكاذيب"
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، سلطات كييف "بالكذب" لادعائها بعدم ارتباطها بمقتل داريا دوغينا. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T08:33+0000
2022-08-24T08:33+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وخاطبت زاخاروفا نظام كييف في حديث لـ"سبوتنيك": "يوجد على أراضيكم (أوكرانيا) موقع على شبكة الإنترنت باسم "ميروتفوريتس" وهو شيء متطرف محض نتحدث عنه منذ سنوات عديدة، ونشرح للمجتمع الدولي أن هذا انتهاك لحقوق الإنسان".في وقت سابق، علق فلاديمير زيلينسكي على مقتل الصحفية والخبيرة السياسية داريا دوغينا، وقال إن هذه ليست مسؤولية كييف، لأنها "ليست مواطنة في بلدنا، ولا تهمنا، ولم تكن على أراضي أوكرانيا"، على حد تعبيره.
https://sputnikarabic.ae/20220824/وزير-الدفاع-الروسي-إبطاء-وتيرة-الهجوم-خلال-العملية-العسكرية-هو-قرار-واع-1066787069.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية تصف نفي كييف اغتيالها دوغينا بالحلقة الأخرى من "سلسلة الأكاذيب"

08:33 GMT 24.08.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورمراسم تأبين الصحفية الروسية داريا دوغينا
مراسم تأبين الصحفية الروسية داريا دوغينا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، سلطات كييف "بالكذب" لادعائها بعدم ارتباطها بمقتل داريا دوغينا.
وخاطبت زاخاروفا نظام كييف في حديث لـ"سبوتنيك": "يوجد على أراضيكم (أوكرانيا) موقع على شبكة الإنترنت باسم "ميروتفوريتس" وهو شيء متطرف محض نتحدث عنه منذ سنوات عديدة، ونشرح للمجتمع الدولي أن هذا انتهاك لحقوق الإنسان".

والآن كما قال الممثل الدائم (لأوكرانيا) في اجتماع للأمم المتحدة، عند ذكر الاسم الأخير (دوغينا) لداشا (داريا) بأنه "تمت تصفيتها"، وبعد ذلك، يعلن نظام كييف أنه لا علاقة له بهذا، فهذه حلقة أخرى في سلسلة الأكاذيب".

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في وقت سابق، علق فلاديمير زيلينسكي على مقتل الصحفية والخبيرة السياسية داريا دوغينا، وقال إن هذه ليست مسؤولية كييف، لأنها "ليست مواطنة في بلدنا، ولا تهمنا، ولم تكن على أراضي أوكرانيا"، على حد تعبيره.
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