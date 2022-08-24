https://sputnikarabic.ae/20220824/السودان-مستعد-لتقديم-المزيد-من-مواقع-التنقيب-النفطية-للشركات-الروسية-1066800591.html
السودان مستعد لتقديم المزيد من مواقع التنقيب النفطية للشركات الروسية
السودان مستعد لتقديم المزيد من مواقع التنقيب النفطية للشركات الروسية
أبدى مدير هيئة إنتاج النفط السودانية الطاهر محمد استعداد بلاده تقديم مواقع جديدة لشركة (زاروبيج نفط) الروسية في سبيل توسيع نشاط الشركة وزيادة التنقيب وإنتاج... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T12:36+0000
2022-08-24T12:36+0000
2022-08-24T13:00+0000
روسيا
أخبار السودان اليوم
اقتصاد
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وأعلن الطاهر محمد عن ذلك على هامش أعمال اللجنة الحكومية المشتركة الروسية السودانية في موسكو، حسبما ذكره مجلس الأعمال العربي الروسي اليوم الأربعاء.منوها إلى استعداد روسيا للعمل مع السودان نحو تحسين تقنيات استخراج النفط، واستخدام الغاز المُصاحب له، لإضافة لعملية تكرير النفط والبتروكيماويات.وتالع سيميونوف: "خلال التحضيرات، تم الاتفاق على زيادة عدد المواقع النفطية التي سيجري تطويرها من قبل شركة زاروبيج بالتعاون مع وزارة الطاقة والنفط السودانية وشركة سودابيت الحكومية السودانية".وتنتسر أنشطة شركة "زاروبيج نفط" في عدد من البلدان الأفريقية منها الكونغو والسودان وموزمبيق بهدف تشكيل مجموعة استثمارية تختض بمجالي النفط والغاز في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220821/السودان-يعلن-الاستنفار-والطوارئ-جراء-السيول-التي-أودت-بحياة-العشرات-1066693507.html
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روسيا, أخبار السودان اليوم, اقتصاد
روسيا, أخبار السودان اليوم, اقتصاد
السودان مستعد لتقديم المزيد من مواقع التنقيب النفطية للشركات الروسية
12:36 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 13:00 GMT 24.08.2022) تابعنا عبر
أبدى مدير هيئة إنتاج النفط السودانية الطاهر محمد استعداد بلاده تقديم مواقع جديدة لشركة (زاروبيج نفط) الروسية في سبيل توسيع نشاط الشركة وزيادة التنقيب وإنتاج النفط في البلاد.
وأعلن الطاهر محمد عن ذلك على هامش أعمال اللجنة الحكومية المشتركة الروسية السودانية في موسكو، حسبما ذكره مجلس الأعمال العربي الروسي اليوم الأربعاء.
وأوضح محمد: "ناقشنا اقتراح شركة زاروبيج نفط بشأن الاستثمارات في السودان. لقد قدمنا سابقاً عدة مناطق للتنقيب، والآن أضفنا مواقع جديدة، خصوصاً تلك المناطق التي يحتمل أن يكون فيها الغاز والنفط"، مضيفاً: "أعتقد أنه بحلول أكتوبر/تشرين الأول سنكون قد أكملنا تقديم المعلومات اللازمة حتى يتمكنوا -الشركة- من بدء العمل في هذه المواقع".
وأشار مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الطاقة الروسية، دميتري سيميونوف، إلى أن "روسيا تناقش مع السودان توسيع التعاون في قطاع النفط بما يتجاوز الإنتاج فحسب".
منوها إلى استعداد روسيا للعمل مع السودان نحو تحسين تقنيات استخراج النفط، واستخدام الغاز المُصاحب له، لإضافة لعملية تكرير النفط والبتروكيماويات.
وتالع سيميونوف: "خلال التحضيرات، تم الاتفاق على زيادة عدد المواقع النفطية التي سيجري تطويرها من قبل شركة زاروبيج بالتعاون مع وزارة الطاقة والنفط السودانية وشركة سودابيت الحكومية السودانية".
وتنتسر أنشطة شركة "زاروبيج نفط" في عدد من البلدان الأفريقية منها الكونغو والسودان
وموزمبيق بهدف تشكيل مجموعة استثمارية تختض بمجالي النفط والغاز في المنطقة.