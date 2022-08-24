https://sputnikarabic.ae/20220824/القيادة-الوسطى-الأمريكية-إصابة-3-جنود-بعد-هجمات-صاروخية-على-موقعين-لقواتنا-في-سوريا-1066821029.html
القيادة الوسطى الأمريكية: إصابة 3 جنود بعد هجمات صاروخية على موقعين لقواتنا في سوريا
القيادة الوسطى الأمريكية: إصابة 3 جنود بعد هجمات صاروخية على موقعين لقواتنا في سوريا
أكدت القيادة الوسطى الأمريكية، صباح الخميس، إصابة 3 جنود بجروح طفيفة بعد هجمات صاروخية على موقعين لقواتها في سوريا. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T23:52+0000
2022-08-24T23:52+0000
2022-08-25T00:11+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقالت القيادة في بيان: "تقديراتنا أن 2 أو 3 من منفذي الهجوم على قواتنا في سوريا والمشتبه بولائهم لإيران قتلوا خلال ردنا على استهداف مواقعنا ".وأضاف البيان القوات الأمريكية ردت على الهجوم بضربات من طائرات هليكوبتر هجومية.وأشار البيان أن: "أحد أفراد الخدمة الأمريكية عولج في موقع دعم البعثة في كونوكو من إصابة طفيفة وأعيد إلى الخدمة واثنان آخران قيد العلاج من إصابات طفيفة".وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، شن مجهولون هجوما صاروخيا عنيفا على حقل "العمر" النفطي الذي يحتله الجيش الأمريكي كأكبر قاعدة غير شرعية له في سوريا.وقال مراسل سبوتنيك في دير الزور، أن القاعدة العسكرية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي، تعرضت لهجوم صاروخي مجهول المصدر، وذلك بعد دقائق من هجوم مماثل تعرضت له القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف دير الزور الشمالي.وقالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" أن هجوما ثانيا تعرضت له قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل "العمر" النفطي بعد دقائق من الهجوم على قاعدة حقل غاز "كونيكو".
https://sputnikarabic.ae/20220824/هجوم-صاروخي-على-أكبر-القواعد-الأمريكية-في-أكبر-حقول-النفط-السورية-1066818097.html
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أخبار سوريا اليوم
القيادة الوسطى الأمريكية: إصابة 3 جنود بعد هجمات صاروخية على موقعين لقواتنا في سوريا
23:52 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 00:11 GMT 25.08.2022) تابعنا عبر
أكدت القيادة الوسطى الأمريكية، صباح الخميس، إصابة 3 جنود بجروح طفيفة بعد هجمات صاروخية على موقعين لقواتها في سوريا.
وقالت القيادة في بيان: "تقديراتنا أن 2 أو 3 من منفذي الهجوم على قواتنا في سوريا والمشتبه بولائهم لإيران قتلوا خلال ردنا على استهداف مواقعنا ".
وأضاف البيان القوات الأمريكية ردت على الهجوم بضربات من طائرات هليكوبتر هجومية.
وأشار البيان أن: "أحد أفراد الخدمة الأمريكية عولج في موقع دعم البعثة في كونوكو من إصابة طفيفة وأعيد إلى الخدمة واثنان آخران قيد العلاج من إصابات طفيفة".
وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، شن مجهولون هجوما صاروخيا عنيفا على حقل "العمر" النفطي الذي يحتله الجيش الأمريكي كأكبر قاعدة غير شرعية له في سوريا.
وقال مراسل سبوتنيك في دير الزور، أن القاعدة العسكرية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي، تعرضت لهجوم صاروخي مجهول المصدر، وذلك بعد دقائق من هجوم مماثل تعرضت له القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف دير الزور الشمالي.
وقالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" أن هجوما ثانيا تعرضت له قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل "العمر" النفطي بعد دقائق من الهجوم على قاعدة حقل غاز "كونيكو".