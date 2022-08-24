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هجوم صاروخي على أكبر القواعد الأمريكية في أكبر حقول النفط السورية
https://sputnikarabic.ae/20220824/هجوم-صاروخي-على-أكبر-القواعد-الأمريكية-في-أكبر-حقول-النفط-السورية-1066818097.html
هجوم صاروخي على أكبر القواعد الأمريكية في أكبر حقول النفط السورية
هجوم صاروخي على أكبر القواعد الأمريكية في أكبر حقول النفط السورية
شن مجهولون هجوما صاروخيا عنيفا على حقل "العمر" النفطي الذي يحتله الجيش الأمريكي كأكبر قاعدة غير شرعية له في سوريا. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T18:30+0000
2022-08-24T19:05+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال مراسل سبوتنيك في دير الزور، أن القاعدة العسكرية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي، تعرضت لهجوم صاروخي مجهول المصدر، وذلك بعد دقائق من هجوم مماثل تعرضت له القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف دير الزور الشمالي.وقالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" أن هجوما ثانيا تعرضت له قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل "العمر" النفطي بعد دقائق من الهجوم على قاعدة حقل غاز "كونيكو".وتابعت المصادر أن "أصوات انفجارات عنيفة دوت أصواتها في المنطقة مصدرها قاعدة حقل العمر النفطي".وأوضحت المصادر أن تحليقا مكثفا للطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الامريكي، تلا الهجوم.وهذا الهجوم هو الثالث الذي يتعرض له الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" خلال الأيام الأخيرة، والرابع في ريف دير الزور الشمالي إذا ما أضيف الهجوم على قاعدة حقل "كونيكو".
https://sputnikarabic.ae/20220824/قصف-صاروخي-يستهدف-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-كونيكو-الغاز-الطبيعي-شرقي-سوريا-1066816457.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

هجوم صاروخي على أكبر القواعد الأمريكية في أكبر حقول النفط السورية

18:30 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 19:05 GMT 24.08.2022)
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الذهاب إلى بنك الصورالقاعدة العسكرية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها في ضواحي منبج، سوريا
القاعدة العسكرية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها في ضواحي منبج، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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شن مجهولون هجوما صاروخيا عنيفا على حقل "العمر" النفطي الذي يحتله الجيش الأمريكي كأكبر قاعدة غير شرعية له في سوريا.
وقال مراسل سبوتنيك في دير الزور، أن القاعدة العسكرية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي، تعرضت لهجوم صاروخي مجهول المصدر، وذلك بعد دقائق من هجوم مماثل تعرضت له القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف دير الزور الشمالي.
وقالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" أن هجوما ثانيا تعرضت له قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل "العمر" النفطي بعد دقائق من الهجوم على قاعدة حقل غاز "كونيكو".
سوريا - النفط السوري - حقل نفط مشتعل جراء الأعمال الإرهابية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
قصف صاروخي يستهدف قاعدة الجيش الأمريكي في كونيكو شرقي سوريا
17:47 GMT
وتابعت المصادر أن "أصوات انفجارات عنيفة دوت أصواتها في المنطقة مصدرها قاعدة حقل العمر النفطي".
وأوضحت المصادر أن تحليقا مكثفا للطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الامريكي، تلا الهجوم.
وهذا الهجوم هو الثالث الذي يتعرض له الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" خلال الأيام الأخيرة، والرابع في ريف دير الزور الشمالي إذا ما أضيف الهجوم على قاعدة حقل "كونيكو".
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