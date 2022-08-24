https://sputnikarabic.ae/20220824/هجوم-صاروخي-على-أكبر-القواعد-الأمريكية-في-أكبر-حقول-النفط-السورية-1066818097.html
هجوم صاروخي على أكبر القواعد الأمريكية في أكبر حقول النفط السورية
هجوم صاروخي على أكبر القواعد الأمريكية في أكبر حقول النفط السورية
شن مجهولون هجوما صاروخيا عنيفا على حقل "العمر" النفطي الذي يحتله الجيش الأمريكي كأكبر قاعدة غير شرعية له في سوريا. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T18:30+0000
2022-08-24T18:30+0000
2022-08-24T19:05+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال مراسل سبوتنيك في دير الزور، أن القاعدة العسكرية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي، تعرضت لهجوم صاروخي مجهول المصدر، وذلك بعد دقائق من هجوم مماثل تعرضت له القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف دير الزور الشمالي.وقالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" أن هجوما ثانيا تعرضت له قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل "العمر" النفطي بعد دقائق من الهجوم على قاعدة حقل غاز "كونيكو".وتابعت المصادر أن "أصوات انفجارات عنيفة دوت أصواتها في المنطقة مصدرها قاعدة حقل العمر النفطي".وأوضحت المصادر أن تحليقا مكثفا للطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الامريكي، تلا الهجوم.وهذا الهجوم هو الثالث الذي يتعرض له الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" خلال الأيام الأخيرة، والرابع في ريف دير الزور الشمالي إذا ما أضيف الهجوم على قاعدة حقل "كونيكو".
https://sputnikarabic.ae/20220824/قصف-صاروخي-يستهدف-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-كونيكو-الغاز-الطبيعي-شرقي-سوريا-1066816457.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
هجوم صاروخي على أكبر القواعد الأمريكية في أكبر حقول النفط السورية
18:30 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 19:05 GMT 24.08.2022) تابعنا عبر
شن مجهولون هجوما صاروخيا عنيفا على حقل "العمر" النفطي الذي يحتله الجيش الأمريكي كأكبر قاعدة غير شرعية له في سوريا.
وقال مراسل سبوتنيك في دير الزور، أن القاعدة العسكرية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور الشمالي الشرقي، تعرضت لهجوم صاروخي مجهول المصدر، وذلك بعد دقائق من هجوم مماثل تعرضت له القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف دير الزور الشمالي.
وقالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" أن هجوما ثانيا تعرضت له قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل "العمر" النفطي بعد دقائق من الهجوم على قاعدة حقل غاز "كونيكو".
وتابعت المصادر أن "أصوات انفجارات عنيفة دوت أصواتها في المنطقة مصدرها قاعدة حقل العمر النفطي".
وأوضحت المصادر أن تحليقا مكثفا للطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الامريكي، تلا الهجوم.
وهذا الهجوم هو الثالث الذي يتعرض له الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" خلال الأيام الأخيرة، والرابع في ريف دير الزور الشمالي إذا ما أضيف الهجوم على قاعدة حقل "كونيكو".