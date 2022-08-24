https://sputnikarabic.ae/20220824/اليابان-تخطط-للاستثمار-في-الموارد-البشرية-الأفريقية-لمواجهة-النفوذ-الصيني-1066806789.html
اليابان تخطط للاستثمار في الموارد البشرية الأفريقية لمواجهة "النفوذ الصيني"
اليابان تخطط للاستثمار في الموارد البشرية الأفريقية لمواجهة "النفوذ الصيني"
يعتزم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الإعلان عن خطة للاستثمار في تنمية الموارد البشرية في أفريقيا، خلال مؤتمر الأسبوع المقبل، ضمن جهود لمواجهة "النفوذ... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T14:35+0000
2022-08-24T14:35+0000
2022-08-24T14:35+0000
اقتصاد
الصين
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موسكو - سبوتنيك. أفادت وكالة "كيودو" للأنباء، نقلا عن مصادر حكومية، بأن كيشيدا سيعلن التزام اليابان بدعم 300 ألف مواطن أفريقي موهوب على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على العاملين في الزراعة والصحة، وهما المجالان الأكثر أهمية للقارة.كما أشارت المصادر إلى أن المبادرة تهدف إلى إظهار نية طوكيو في تعزيز التنمية الأفريقية والمقارنة بشكل إيجابي مع الصين، التي تسعى إلى تعميق العلاقات مع القارة لزيادة نفوذها.بالإضافة إلى رعاية المواهب، فإن اليابان مستعدة لتوفير التدريب لمتخصصي الإدارة المالية في أفريقيا للمساعدة في حل ما يسمى بمشكلة "فخ الديون"، التي يروج الغرب وحلفاؤه لكونها "قروض الصين السخية التي لا يمكن للدول الأفريقية سدادها".من المتوقع أن يجري الإعلان خلال مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الأفريقية (تيكاد) في تونس في الفترة من 27 إلى 28 أغسطس/ آب."تيكاد" هو مؤتمر دوري يعقد بين اليابان والدول الأفريقية لتعزيز الحوار رفيع المستوى حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة، والأمن، والسلام، والفقر، وغيرها من القضايا ذات الصلة.
https://sputnikarabic.ae/20220627/الصين-أمريكا-هي-التي-يجب-أن-تتحمل-مسؤولية-خلق-فخ-الديون-وليس-مبادرة-الحزام-والطريق-1064307361.html
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اقتصاد, الصين
اليابان تخطط للاستثمار في الموارد البشرية الأفريقية لمواجهة "النفوذ الصيني"
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يعتزم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الإعلان عن خطة للاستثمار في تنمية الموارد البشرية في أفريقيا، خلال مؤتمر الأسبوع المقبل، ضمن جهود لمواجهة "النفوذ الصيني المتنامي في المنطقة".
موسكو - سبوتنيك
. أفادت وكالة "كيودو" للأنباء، نقلا عن مصادر حكومية، بأن كيشيدا سيعلن التزام اليابان بدعم 300 ألف مواطن أفريقي موهوب على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على العاملين في الزراعة والصحة، وهما المجالان الأكثر أهمية للقارة.
كما أشارت المصادر إلى أن المبادرة تهدف إلى إظهار نية طوكيو في تعزيز التنمية الأفريقية والمقارنة بشكل إيجابي مع الصين، التي تسعى إلى تعميق العلاقات مع القارة لزيادة نفوذها.
بالإضافة إلى رعاية المواهب، فإن اليابان مستعدة لتوفير التدريب لمتخصصي الإدارة المالية في أفريقيا للمساعدة في حل ما يسمى بمشكلة "فخ الديون"، التي يروج الغرب وحلفاؤه لكونها
"قروض الصين السخية التي لا يمكن للدول الأفريقية سدادها".
من المتوقع أن يجري الإعلان خلال مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الأفريقية (تيكاد) في تونس في الفترة من 27 إلى 28 أغسطس/ آب.
"تيكاد" هو مؤتمر دوري يعقد بين اليابان والدول الأفريقية لتعزيز الحوار رفيع المستوى حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة، والأمن، والسلام، والفقر، وغيرها من القضايا ذات الصلة.