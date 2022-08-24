https://sputnikarabic.ae/20220824/انخفاض-واردات-المملكة-المتحدة-من-روسيا-إلى-أدنى-مستوى-منذ-عام-1997-1066812198.html

انخفاض واردات المملكة المتحدة من روسيا إلى أدنى مستوى منذ عام 1997

انخفاض واردات المملكة المتحدة من روسيا إلى أدنى مستوى منذ عام 1997

انخفضت واردات المملكة المتحدة من روسيا في يونيو/ حزيران بنسبة 96.6% مقارنة بمتوسط ​​الرقم الشهري في الاثني عشر شهرا قبل فبراير/ شباط 2022. 24.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-24T16:25+0000

2022-08-24T16:25+0000

2022-08-24T16:25+0000

اقتصاد

بريطانيا

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة، الصادرة اليوم الأربعاء، وصلت واردات المملكة من روسيا إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1997 بسبب العقوبات المفروضة على موسكو.وجاء في تحليل مكتب الإحصاءات: "بلغ إجمالي واردات السلع من روسيا 33 مليون جنيه إسترليني (38.85 مليون دولار) في يونيو/ حزيران 2022، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأت السجلات في يناير/ كانون الثاني عام 1997".يمثل هذا انخفاضا بنسبة 96.6% مقارنة بمتوسط ​​الواردات الشهرية في 12 شهرا حتى فبراير 2022، وقال المكتب إن أكبر انخفاض شوهد في واردات الوقود والسلع غير المحددة ومصنوعات المواد، وفقا للتحليل الذي ركز على تأثير العقوبات على التجارة مع روسيا.وفقا للتحليل، لم تستورد المملكة المتحدة الوقود من روسيا في يونيو 2022 لأول مرة منذ عام 1997، مما يمثل انخفاضا قدره 499 مليون جنيه إسترليني (100%) مقارنة بالمتوسط ​​الشهري لمدة 12 شهرا حتى فبراير 2022.وانخفضت واردات السلع غير المحددة من روسيا، بما في ذلك أعمدة الطرود، والعملات المعدنية، والمعادن النفيسة، والذهب غير النقدي، بمقدار 277 مليون جنيه (99.9%) إلى 0.4 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة.وانخفضت واردات مصنوعات المواد من روسيا بنسبة 90.1% من 121 مليون إسترليني إلى 13.4 مليون إسترليني. وبلغ إجمالي الواردات من المعادن غير الحديدية 6 ملايين إسترليني بانخفاض 94.7% وواردات الحديد والصلب 0.9 مليون إسترليني فقط بانخفاض 88.6%.وبلغت صادرات منتجات المملكة المتحدة إلى روسيا 83 مليون جنيه إسترليني في يونيو 2022، بانخفاض 168 مليون جنيه (66.9%) مقارنة بمتوسط ​​الصادرات الشهرية في 12 شهرا حتى فبراير 2022.المواد الكيميائية هي العنصر الوحيد الذي أظهر زيادة في التجارة بين روسيا والمملكة المتحدة بزيادة طفيفة قدرها 2.3% إلى 61.6 مليون جنيه إسترليني في يونيو 2022. وهذه الزيادة مدفوعة بزيادة بنسبة 61.8% في صادرات الأدوية إلى روسيا، التي لا تخضع للعقوبات.

https://sputnikarabic.ae/20220824/اتحاد-الصناعات-البريطاني-آلاف-الشركات-مهددة-بالانهيار-بسبب-أزمة-الطاقة-في-البلاد-1066795859.html

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