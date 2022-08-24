https://sputnikarabic.ae/20220824/انطلاق-نصف-نهائي-بياتلون-الدبابات-في-ألابينو-فيديو-1066788629.html
انطلاق نصف نهائي "بياتلون الدبابات" في ألابينو... فيديو
انطلاق نصف نهائي "بياتلون الدبابات" في ألابينو... فيديو
تقام مباريات نصف نهائي "بياتلون الدبابات" في ضواحي موسكو، اليوم الأربعاء 24 أغسطس/آب، والتي تندرج ضمن فعاليات "مسابقة ألعاب الجيش الدولية 2022". 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T08:28+0000
2022-08-24T08:28+0000
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وتتنافس فرق من الصين وكازاخستان وأذربيجان وفيتنام في الدور نصف النهائي من دوري الدرجة الأولى "بياتلون الدبابات" في ملعب تدريب ألابينو في منطقة موسكو.وسيتم اختبار الدبابات في مسابقات تتعلق بالسرعة ودقة التسديد.في المجموع، يشارك 21 فريقا من دول مختلفة في "بياتلون الدبابات" هذا العام، مقسمة على قسمين، اعتمادا على نتائج أداء العام الماضي.يمثل القسم الأول روسيا والصين وأذربيجان وبيلاروسيا وفيتنام وفنزويلا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان ومنغوليا، وضم القسم الثاني أبخازيا وأرمينيا وزيمبابوي وإيران ولاوس ومالي وميانمار وسوريا والسودان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, آرميا 2022
انطلاق نصف نهائي "بياتلون الدبابات" في ألابينو... فيديو
08:28 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 08:31 GMT 24.08.2022) تابعنا عبر
تقام مباريات نصف نهائي "بياتلون الدبابات" في ضواحي موسكو، اليوم الأربعاء 24 أغسطس/آب، والتي تندرج ضمن فعاليات "مسابقة ألعاب الجيش الدولية 2022".
وتتنافس فرق من الصين وكازاخستان وأذربيجان وفيتنام في الدور نصف النهائي
من دوري الدرجة الأولى "بياتلون الدبابات" في ملعب تدريب ألابينو في منطقة موسكو.
وسيتم اختبار الدبابات في مسابقات تتعلق بالسرعة ودقة التسديد.
في المجموع، يشارك 21 فريقا من دول مختلفة في "بياتلون الدبابات" هذا العام، مقسمة على قسمين، اعتمادا على نتائج أداء العام الماضي.
يمثل القسم الأول روسيا والصين وأذربيجان وبيلاروسيا وفيتنام وفنزويلا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان ومنغوليا، وضم القسم الثاني أبخازيا وأرمينيا وزيمبابوي وإيران ولاوس ومالي وميانمار وسوريا والسودان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية.